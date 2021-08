QUESTO IL COMUNICATO STAMPA DEL COORDINATORE CITTADINO DI CAMBIAMO FRANCESCO MORELLO

Quo usque tandem Coppola abutere patientia nostra ?!

La pazienza ha un limite …!

Nei giorni scorsi è andato in scena un ennesimo consiglio comunale ad Agropoli che si potrebbe dire al

limite tra lo spettacolo, l’inverosimile e la tristezza per i suoi cittadini . Ormai è certamente acclarato il

fallimento di una maggioranza della sinistra Locale che pur di non rinunciare allo scranno di Piazza della

Repubblica naviga a vista e rimanda ai famosi prossimi giorni o mesi problemi che in 5 anni sono stati

sempre sotto gli occhi di tutti .Agropoli sta affogando letteralmente sotto le alghe ( la situazione nella zona Porto e nella zona Licina è un’offesa a qualsiasi turista ) e intanto cosa si fa ?! Si tagliano i nastri e si pensano alle

inaugurazioni tanto che a questo punto ci si potrebbe aspettare anche un assessorato

per i nastri o i rinfreschi . è Questo il turismo che si ha in mente ?! Il turista che spende PRETENDE dei servizi quantomeno minimi ed è con grande dispiacere che ormai la favoletta che ci propinano con le loro pubblicità non regge più soprattutto dopo il disastro realizzato al Porto Furbo . La maggioranza di centrosinistra ancora una volta ha risposto in maniera vaga alle interrogazioni nel merito dell’opposizione e forse complice anche la presenza di chi ha gli occhi puntati da tempo sull’amministrazione ha portato il sindaco ad assumersi PARZIALMENTE le responsabilità

di questo fallimento .

Lo stesso forse aspetta inerme l’aiuto da parte di qualche Santo in paradiso affinchè svaniscano i

problemi o la stagione volga al termine ?! Basti pensare al dissesto idrogeologico, uno tra i problemi citati dove purtroppo c’è bisogno di prevenzione e programmazione e non può essere affrontato in questa maniera e con quella sufficienza aspettando le gerarchie superiori . Bisogna agire e anche subito !

Nonostante tutte le problematiche i turisti ad Agropoli continuano a venire anche con una città dove i

servizi a confronto di altre realtà turistiche risultano scarsi ed insufficienti , ma non solo arrivano anche i

Vip da anni a testimonianza del fatto che questo paese ha delle potenzialità enormi e un mare che ci

invidiano tutti con acque limpide e cristalline come quelle della Baia di Trentova, oltre a una paese immerso

in un Parco rinomato come quello del Cilento . Ancora una volta e non arretreremo di un centimetro, visto che i

cittadini sono stanchi di vedere una città cosi bella e con delle potenzialità enormi sotto tutti i reparti, il partito Cambiamo! Coraggio Italia chiede e chiederà a più riprese le dimissioni del Sindaco di Agropoli

Adamo Coppola . Faccia questo atto dovuto per il bene di Agropoli !

Ammettere gli errori è certamente umano ed è sinonimo di intelligenza, ma continuare su questa strada

il non voler andare a casa è una mancanza di di rispetto e un comportamento deontologicamente scorretto per tutti quei cittadini che hanno pensato e creduto 5 anni fa ad un Agropoli diversa . Dott. Francesco Morelli Coordinatore politico e membro della direzione provinciale del partito Cambiamo! Coraggio Italia