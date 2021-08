Da Capri al centro storico di Agropoli l’ex capitano e uomo storia della Juventus. Il campione del mondo con la nazionale e d’Europa con la Juventus si trova in vacanza a Capri, ma invitato da amici e accompagnato da due fedelissimi è arrivato ad Agropoli alle 20.00 circa in un abitazione privata del centro storico. La visita a sorpresa ha spiazzato tutti ma non noi. Vestito bianco, scarpe rosse, capelli tiratissimi. L’opinionista sky è stato riservatissimo, ha detto di essere in vacanza, non ha voluto parlare al microfono ma è stato gentile e garbato accettando di farsi fotografare.

Quando gli abbiamo detto che il sindaco di Agropoli e il vice sindaco sono entrambi tifosi della Juventus ha detto che è giusto ritornare in questa città dove non era mai stato. Ha spiegato di aver trovato uno straordinario pezzo di bella Italia. Poi ha salutato per una cena a base di pesce, risotto alla pescatore come primo per il resto i proprietari e amici del campione bianconero hanno tenuto stretto riserbo. Non sappiamo se si ferma per la serata e riparte domani mattina o se è andato via in serata. Agropoli continua ad essere meta ambita di grossi calibri e dopo Gigi D’Alessio ora Alessandro del Piero. Il prossimo chi sarà? I rumors parlano di un Lotito in arrivo al porto e un Fabio Cannavaro atteso al Sen’n Clear. Sergio Vessicchio