La domenica di sole ha fatto registrare il tutto esaurito ad Agropoli. Trenino, mercatini, luci e casa di babbo natale hanno monopolizzato l’attenzione. Il comune ha concentrato tutto al centro storico e alla piazza e questo sta dando i frutti sperati perchè la gente è arrivata a bizzeffe. I mercatini, quest’anno, fatti con serietà e precisione hanno attirato sugli scaloni migliaia di persone e lo spettacolo di Umberto Anaclerico con il maestro Costantino Caruccio è stato un’attrazione eccezionale.

Alla casa di Babbo Natale la solita ressa perchè è salita tanta gente, naturalmente con gli organizzatori che stanno frodando e aggirando le leggi in tutti i modi, nessuno controlla, e con le persone anche, spesso non sono molto serie nella lunga attesa. Ieri sera un giovane del servizio civile (da vedere per come e per quale motivo si trova li sopra) è stato aggredito da un energumeno mentre espletava il suo lavoro vicino alla casa di babbo natale. Per il resto tutto è filato liscio con il resto della città rimasto completamente al buio nel sendso che le altre strade sono rimaste completamente isolate.

AGGRESSIONE RAGAZZO SERVIZIO CIVILE

Una cosa squallida, una vergogna assoluta in una città dove tra le altre cose l’illecito è diventato una regola per mancanza di controlli. L’aggressione al giovane che fa il servizio civile è la dimostrazione di quanto squallore c’è dietro la casa di babbo natale al castello. Oltre al business su suolo pubblico concesso senza pagare si usano i giovani del servizio civile per non pagare addetti al lavoro per il controllo e la sicurezza. Il ragazzo ha subito l’aggressione e ora chi paga i danni morali e materiali al povero giovane ? E se si fosse fatto male riportando danni maggiori chi lo avrebbe pagato? Chi sono i responsabili? Ma il servizio civile si fa per stare nella casa di babbo natale o per aderire ad un progetto? Ma che imbroglio è questo? Ogni giorno escono infrazioni e illiceità e situazioni contro legge. Sergio Vessicchio