La quarta ondata si sta rivelando per Agropoli molto difficile e imbarazzante, se il massimo non aveva raggiunto i 70 casi nella capitale del Cilento ora si rischia già di superare i 100, purtroppo a questa cifra ci si è già quasi arrivati, per effetto del focolaio della scuola a Moio e per il propagarsi dell’epidemia in tutte le scuole della città. Vi sono positivi alle elementari tranne che a san marco, in tutte le scuole superiori. Le disposizioni ufficiali sono di chiudere solo una classe con almeno tre positivi ma sarebbe opportuno chiuderle le scuole, sanificarle e cercare di riaprirle dopo le vacanze di natale altrimenti si rischia grosso. La Asl è a lavoro per riuscire a risalire ai casi tracciando tutte le persone venute a contatto con i positivi e al momento vi sono moltissime persone in quarantena.

La situazione rischia seriamente di degenerare se il sindaco non prende subito seri provvedimenti in special modo per le scuole, ora vanno chiuse almeno fino a dopo le festività, in questo modo è a serio rischio il natale e si potrebbe arrivare alla zona rossa e questo sarebbe una ricaduta troppo negativa sul turismo e il commercio locale. la chiusura delle scuole invece bloccherebbe il contagio. In moti già non stanno mandando i figli a scuola.

CENTOLA PALINURO

La situazione è drammatica, i dati al momento l’ultimo tracciamento ha fatto riportare un incremento di 31 casi dopo che nei giorni scorsi si erano superati i 100. Ora sono 40 i tamponi da verificare, sono già molti i genitori che non mandano i figli a scuola in questo momento. Anche il comune di Centola Palinuro rischia di finire in zona rossa.

UN DECESSO A SANZA

Oggi all’ospedale di Agropoli è deceduta una signora di Sanza, aveva 70 anni. La morte della donna, la signora Maria, ha destato molto sconcerto a sanza dove era ben voluta econosciuta. Dopo i primi giorni di ricovero la donna faceva registrare un positivo andamento, poi l’aggravamento per patologie pregresse, il covid aveva colpito duramente.