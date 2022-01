La sua discesa in campo ormai è vecchia di quasi un anno. Giovanni Basile già candidato al senato nel centrodestra 4 anni fa è l’uomo della rinascita del centrodestra. Nonostante la difficile convergenza su di lui da parte degli antichi esponenti del polo delle libertà, è lui l’uomo del rinnovamento, della rinascita di una parte politica come quella berlusconiana sedotta e abbandonata, seviziata da esponenti che l’hanno usata per “acchiappare” incarichi onerosi e ricchi di denari e tenuta in piedi da pochi sentimentali come Emilio Malandrino, il colonnello Di Spirito e qualche altro i quali hanno tenuto accesa la fiammella del centrodestra agropolese. E ora si affida a Basile pronto a creare un vuoto tra i passato che non vuole riconoscerlo e il futuro di nuovi professionisti pronti ad affiancarlo nella partita del municipio magari con la spinta di un grande ritorno come quello di Gianluigi Giuliano persona che manca alla politica locale e che ha segnato solo aspetti positivi nella sua presenza nell’istituzione locale. Fratelli D’Italia, la Lega e Cambiamo stanno convegendo su Basile che porta comunque alla coalizione la lista “Alternativa” e quella legata al suo nome.

Il nome nuovo è lui sempre più capo del centro destra nel quale gli antichi guastatori sono sempre in agguato Mario Capo in primis già pronto a rompere le uova nel paniere facendo credere che ha voti e seguito mentre è notorio che non ha nessun seguito e qualche manciata di voti e bisogna vedere se ce li ha. Con questa tattica è andato avanti per anni e anni. Non bastavano i Mario Capo di turno il centrodestra agropolese imbarca un “rifiuto politico” di Castellabate l’ex sindaco Spinelli il quale dopo le battute di arresto di Senato, regione e la doppia umiliazione che gli ha infilato Marco Rizzo a Castellabate dove non ha avuto il coraggio di candidarsi con Luisa Maiuri la sua ex vice sindaco si è schierato con Di Luccia riuscendo a perdere due volte in una. Ma c’è di più, Spinelli ad Agropoli ha chiamato a raccolta quattro sgangherati falliti della politica che vorrebbe riciclare in Forza Italia, gente bocciata e bollita dagli elettori in schieramenti diversi. Il peggio del peggio. Basile diventa oltre il nuovo punto di riferimento per il nuovo centrodestra anche il rottamatore, una strada questa che gli può creare qualche problema nella crescita e nella riproposizione del centrodestra ma che a lunga gittata darà i frutti sperati. I suoi candidati sono professionisti, operai, giovani ed esperti, donne e uomini alla ricerca di una nuova faccia del centrodestra tenuto troppo in naftalina. Basile ha già incassato le simpatie di Fratelli D’Italia e di Cambiamo, la lega dovrebbe convergere, rimane Forza Italia con Spinelli che a questo punto spaccherebbe il centrodestra, Malandrino è totalmente contrario a Spinelli e ha messo in stand by la candidatura di Basile, vorrebbe fare una sorta di civicismo intorno a Cianciola, una strada percorribile ma il dottore anestesita per il momento tentenna. L’ex assessore alla pubblica istruzione ed ex presidente del consiglio comunale Malandrino assicura che nè Martusciello ne De Siano, i due capi corrente del partito, vedono Spinelli in carreggiata, l’ex sindaco di Castellabate è molto vicino a Mara Carfagna la quale però ha cose ben più importanti da fare che andare in lotta con Martusciello e De Siano per sponsorizzare Spinelli ad Agropoli. Per questi motivi il cammino di Basile è tutt’altro che facile. La frammentazione non lo aiuta ma va avanti per la sua strada e questo alla distanza potrebbe far breccia nell’elettorato, riuscire a eliminare dal centrodestra gli antichi retaggi, magari convincendo Malandrino a convergere, potrebbe piacere alla gente più di quanto si possa credere e gli aprirebbe la strada anche per il ballottaggio. Sergio Vessicchio