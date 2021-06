Uno dei più popolari parlamentari della seconda repubblica firmatario dell’attuale legge elettorale Rosato arriva ad Agropoli alla vigilia della campagna elettorale e con Italia Viva lancia AgropoliViva la piattaformapolitica voluta da Elvira Serra la vice sindaco uscente defenestrata dal fallimentare sindaco di Agropoli Adamo Coppola e passato in Italia Viva con la benedizione di Matteo Renzi prossimo a venire ad Agropoli. Forte di un successo elettorale nel settembre scorso con il quale ha sfiorato l’elezione alla regione la Serra gioca un ruolo di primo piano in una città vittima dello sfascio targato Adamo Coppola. Nelle prossime ora al comune, sabato alle 10,30 arriva appunto Rosato e la dottoressa Serra così apre la convention: “Il partito con il quale mi sono presentata alle regionali non era presente in questa città. Sono orgogliosa dell’occasione che mi ha dato la mia città ,essere ad oggi il primo partito cittadino con il maggior numero di consensi. Grazie alla stima e alla fiducia diciamo datami sempre sia oggi che quando fui la prima eletta alle elezioni comunali 4 anni fa .

Anzi il mio consenso personale e’aumentato .Oggi ricevo il coordinamento cittadino ,dopo aver già ricevuto quello provinciale. Sarà il vicepresidente della camera On Ettore Rosato a consegnarmelo domani in aula consiliare alle ore 10,30. Un onere ed anche un onore nel quale spero di fare bene.In democrazia i voti delle persone non li possiede nessuno , sento dire di alcuni che fanno incontri continui nei quali si vantano di avere centinaia di consensi.Io non li ho visti alle recenti regionali ho imparato con che i voti non si posseggono si contano .Gli uomini e le donne sono libere di scegliere a chi affidare il proprio futuro ,io non penso all’oggi ,penso tra altri cinque anni cosa troveremo se non mettiamo argine a questa politica dei mediocri . Ci vuole coraggio,competenza,rispetto per il popolo reale ,non per gli occupanti delle poltrone in cerca di lavoro . La politica non è un posto di lavoro è servire la comunità in modo disinteressato.” Appuntamento alle 10,30 sabato 26 giugno al comune.