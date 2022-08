AGROPOLI, EMERGENZA PORTO SENZA SICUREZZA CON SCIPPI E CORSE DI AUTO E MOTO,L’ASSESSORE DEVE DIMETTERSI E SULLO SFONDO IL VOTO DI SCAMBIO

Da quando hanno smantellato l’ormai inesistente capitaneria di porto, forse la tolgono pure, il porto è diventato una giungla dove succede di tutto e di più. Da piazza di spaccio a corse di auto e moto a furti, rapine e ora anche scippi. L’episodio dello scippo riportato da infocilento.it(leggi qua). Sono anni che denunciamo invano il disordine assoluto, la vergogna dei parcheggi, le auto e le moto che corrono, lo spaccio di sostanze stupefacenti, le sbarre rotte e non si sa come disciplinate.

La sede ormai inutile della capitaneria di porto di Agropoli davanti alla quale si è verificato lo scippo del ragazzo turista

Fino a quando la competenza è stata della capitaneria di porto, il porto (scusate la ripetizione) di Agropoli era un gioiello, da quando la regione ha cambiato competenza ed è diventato comunale succede di tutto e di più. Barche incendiate, furti sulle imbarcazioni, uno sporco mercato di posti barca con un evidente voto di scambio tra i notabili politici del comune e coloro che pur di ottenere un posto barca danno al politico di turno il voto e pure il culo. E c’è tanto altro in questo disordine assoluto da noi denunciato da sempre. Il caso dello scippo al ragazzino di 16 anni (una banda di ragazzi prima in tre a piedi e poi altri sulle moto hanno scippato e picchiato un giovane turista) dell’11 Agosto notte è solo la punta di un iceberg criminale. Il fatto si è verificato proprio davanti all’ormai superflua capitaneria di porto nella quale gli omini bianchi sono ridotti al disbrigo di qualche pratica burocratica e la cui sede è diventata un dormitorio. Non sono intervenuti nemmeno alla presenza di un fatto criminale come lo scippo davanti alla loro sede , forse non avevano le competenze non si capisce anche perché municipio e capitaneria fanno sempre il gioco delle tre carte a scarica barile. E dire che questa vergogna di amministrazione comunale aveva fatto la solita propaganda con un comunicato (noi non lo abbiamo pubblicato) dicendo che era stata rafforzata la sicurezza al porto, balle, solo bugie e fake news.

LO SMANTELLAMENTO DELLA CAPITANERIA DI PORTO

Il vergognoso sistema di potere in auge al comune di Agropoli nel quale ci sono delinquenti, truffaldini, incompetenti, piano piano, dopo l’inadeguato provvedimento della regione di De Luca di togliere le competenze alla capitaneria e darle ai comuni, ha smantellato il ruolo della capitaneria di porto, di quel circomare che tanto bene aveva fatto alla città di Agropoli, di come con disciplina(qualche volta anche eccesiva) aveva militarizzato l’area portuale e funzionava tutto facendo diventare il porto agropolese un gioiello e un esempio da seguire. Il comune di Agropoli invece lo ha fatto diventare una giungla con provvedimenti tesi a monetizzare il bilancio distruggendolo e, soprattutto, riducendo la capitaneria di porto ad una inutile comparsa di omini bianchi che vanno a prendersi il caffè dieci volte al giorno perchè, senza competenze, sono li a perdere tempo. Non intervengono su niente perchè, dicono, non possono intervenire. A noi questo sembra molto strano. La procura di Vallo della Lucania di tanto in tanto si affida a loro per incarichi di polizia giudiziari ma non riguardano il porto di Agropoli. Quando ci faranno capire cosa è successo è sempre molto tardi.

L’ASSESSORE DEVE ANDARE VIA

L’assessore al porto, al demanio e al patrimonio comunale, un ignorante incapace non ha la forza ne la competenza per intervenire. Lui ha voluto la delega al porto solo per un motivo per gestire i posti barca con i quali fa il suo bacino di voti. In questa direzione sta pilotando un progetto per salvaguardare le concessioni demaniali adesso che si dovrebbe azzerare tutto e catturare il voto dei pontillisti, dei titolari delle concessioni balneari. Nulla da dire sull’eventuale progetto ma questo si chiama, eventualmente, voto di scambio, la magistratura non può e non deve chiudere gli occhi su questa vicenda. Questo filone trascinerà giunta, funzionari e sindaco in un filone giudiziario con fini pericolosi. Questo assessore va fermato, va dimissionato, o deve dimettersi magari con un cambio deleghe. Il conflitto di competenze, l’incompatibilità, in questo porterà a disastri giudiziari senza fine. Per il momento il sindaco o chi per esso(Alfieri) deve sollevarlo per incapacità, per il disordine, per la sua ignoranza in materia, perchè è dannoso, distruttivo e i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Sta facendo disastri dove mette mano insieme al suo complice principale il sindaco faccia gialla Mutalipassi e il suo complice occulto(ma nemmeno tanto) Franco Alfieri dal quale è andato a sbattere i piedi per terra per ottenere un assessorato spettante a Marciano, perchè tanta foga nel fare l’assessore quando per patti non gli spettava? In questo cosa c’è dietro? Qual è il disegno di questo assessore ignorante, incapace e senza nessuna competenza per guidare il porto, il demanio e il patrimonio. Le opposizioni devono stare attenti e non abbassare la guardia. Di Filippo passa come un trattore sul cadavere di tutti pur di ottenere. La minoranza deve garantire la città e gli elettori che non si vada oltre , la città è già allo sbando. Sergio Vessicchio