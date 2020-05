Agropoli già da tempo soffriva di una crisi profonda che faceva galleggiare le piccole e medie imprese presenti e “tirare a campare” a chi storicamente tiene in vita le proprie piccole attività,di turismo nella capitale del Cilento non si è arricchito mai nessuno(con qualche eccezione) .Sicuramente qualcuno ne farà le spese purtroppo anche in considerazione del già delicato momento che viveva la città senza programmazione turistica,senza un tessuto produttivo del turismo,senza le linee guida che potessero dare al turismo l’imput per crescere.Due associazioni che si fanno la guerra,un ufficio turismo al comune dove non si programma ma si danno finanziamenti a pioggia per manifestazioni di basso profilo,due o tre accattoni che fottono soldi al sindaco con manifestazioni spazzatura e addirittura a questi viene affidata la gestione del castello,delle biglietterie turistiche e a quanto pare anche parte della comunicazione in perfetto stile di quel ricchione di Casalino.Questo è il turismo di Agropoli che resta in crisi perchè già lo era.Quindi non cambia niente.

Agropoli male stava prima e non si muove da questa condizione nemmeno in un momento di emergenza dove si va avanti per forza di inerzia.Le alghe stanno dove stavano prima,il porto è un aggroviglio di interessi per pochi,il lungomare e le strade principali sono rimaste piattaforme per i delinquenti dell’accelleratore.La città è rimasta intatta con le sue bellezze naturali,la sua morfologia da godere ormai solo sulle fotografie ma con le sue croniche criticità alle quali non si può mettere un punto e annunciare un cambiamento.Nulla può fare il sindaco, ne la giunta, senza la forza di un’amministrazione disastrosa tra le peggiori mai contemplate nella capitale cilentana e quindi l’esecutivo soffre per questo.Senza la programmazione dei partiti che erano la vera forza trainante della prima repubblica.Senza un’opposizione degna di questo ruolo.Agropoli si rassegni alla sua conclamata crisi,in questo perde poco rispetto alla paura dell’epidemia,non potrà nemmeno affidarsi più all’unica sola conquista fatta negli ultimi anni quella della movida la quale per il momento va in stand by per la legge anti assembramento.I due mesi che hanno sconvolto il mondo ad Agropoli hanno fatto solo il solletico perchè qui la crisi era cominciata molto prima.Sergio Vessicchio

