Altri 10 casi e l’epidemia esplode perchè in tanti sono in quarantena altri in attesa dei tamponi.Parte dalla scuola il contagio e si espande in tutta la città in ogni settore. Le previsioni sono nerissime.La scuola ha praticamente contagiato la città. Il sindaco al quale stanno arrivando minacce e imprerperi ha detto testualmente: “Ho parlato col prefetto, stanno monitorando, i dati sono al momento lontanissimi da in ipotesi di chiusura. Se le cose dovessero peggiorare chiudiamo!” Queste le parole del primo cittadino alle nostre sollecitazioni.Intanto sale la protesta sui social e per strada. Ci sono persone che hanno familiari con patologie pericolose e con più patologie che ora hanno paura. Anziani che rischiano con i contatti dei giovani. Al momento la situazione,stando i numeri,sembra sotto controllo ma è evidente che se si continua di questo passo ci troveremo con 500 contatti in 20 giorni. Il sindaco,l’amministrazione, la giunta deveono trovare il modo per fermare questa epidemie con decisioni anche contrastanti con l’idicazione prefettizia. Il sindaco butti il cuore oltre ogni ostacolo per fermare l’epidemia. La gente cominci a non mandare a scuola tanto non possono bocciare i ragazzi. Disertare le scuole è l’imperativo.

QUESTO IL RAPPORTO QUOTIDIANO DEL SINDACO

Nel nuovo aggiornamento pervenutomi dall’Asl figurano un totale di 49 positivi attuali. Includono gli studenti della scuola di via Verga e quella di Cannetiello (in tutto quattro già comunicati in occasione delle sospensioni disposte in questi ultimi giorni) oltre ad altri sei nostri concittadini.La buona notizia è che le insegnanti presenti nella catena di contatti dell’insegnante del plesso del primaria di via Verga risultata contagiata lo scorso giovedì 18 febbraio, sono risultate tutte negative al tampone.Nel contempo si sono verificate anche due guarigioni, che portano il totale di guariti a 191.Stanno proseguendo, intanto, le operazioni per sottoporre a tampone i rimanenti soggetti rientranti nelle catene di contatto relative all’ambiente scolastico su menzionato come degli altri sei casi emersi oggi, che sono estranei allo stesso.