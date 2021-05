Il 19 maggio le competenze passano dalla regione al comune e ad Agropoli hanno già impacchettato il babà. Sperando almeno questa volta la magistratura stia attenta e ci metta un occhio di riguardo. Senza nessun avviso pubblico, senza nessuna gara di appalto, senza aver reso nota alla città l’operazione la Porta e Adamo Coppola hanno previsto, cedendo a un privato, tal Pinelli, la zona che va dalla capitaneria alla palazzina dei servizi, l’area denominata tecnicamente “Banchina di riva con i due moli laterali” la quale è area adibita a verde e per essere trasformata commerciale ci vuole il cambio di destinazione d’uso. Un operazione ideata da Massimo La Porta il quale tiene per la coda il sindaco. Adamo Coppola è andato già in regione con il progetto ma gli hanno detto no e ora che le competenze passano al comune Sindaco e Massimo La Porta stannop tendando di mettere in pratica la loro idea.

DI COSA SI TRATTA

L’area che va dalla capitaneria di porto alla Palazzina verrebbe trasformata in centro commerciale con bar, negozi e via dicendo, al privato Pinelli verrebbe concessa l’opportunità di portare dei prefabbricati e concedere ad altri privati le licenze commerciali. Per i permessi sarebbe tutto molto facile perchè all’ufficio demanio, come è noto, hanno impiegato un ragazzo nipote diretto di Massimo La Porta, fra l’altro un ragazzo serie e perbene che però fa solo ed esclusivamente quello che gli dice lo zio Massimo La Porta. Questo giovane, peraltro molto educato e perbene, non vorremmo un giorno ritrovarlo mischiato in un mare di guai giudiziari. Speriamo di no ma di questo passo prima o poi finirà in un’inchiesta della magistratura.

LA POSIZIONE DELLA CAPITANERIA DI PORTO

La guardia costiera è totalmente contraria alla commercializzazione del porto fatta in questo modo selvaggio. Mai è stata tirata in ballo e coinvolta e dalle voci che arrivano stanno sul piede di guerra. I vertici della guardia costiera sono pronti ad impugnare ogni atto che va contro la legalità. Per il momento è vigile sulla situazione. La capitaneria preme per avere le competenze come tutta la città vorrebbe ma fino ad ora dal comune prendono tempo.

CONCESSIONARI DEI PONTILI IN RIVOLTA

I vertici dell’amministrazione hanno incontrato i concessionari dei pontili i quali si sono detti totalmente contrari all’operazione che decreterebbe la fine del porto e stanno dando battaglia anche se, visti i costi dell’operazione e il probabile ritorno economico e di voti degli attuali amministratori, difficilmente si tireranno indietro.

IL COINVOLGIMENTO DELLA MAGISTRATURA

Le opposizioni, i concessionari, la guardia costiera dovranno, se ce ne sia il bisogno, trasmettere alla magistratura tutti gli atti poco chiari se ci dovessero essere. Il porto di fatto è in vendita, gli stanno cambiando l’identità e lo stanno trasformando in un centro commerciale. Un fatto scandaloso e fuori dalla volontà degli agropolesi che sacrificarono la costa non per farne un mercato o centro di commercio, ma per rendere il turismo di Agropoli una grande occasione di rilancio per la città. La Porta sta distruggendo l’identità di Agropoli e il sindaco glielo sta consentendo anche perchè in giro circolano voci particolari sul ricatto che non sarebbe solo politico da parte di La Porta.

IL PARTITO DEMOCRATICO

Il Partito democratico è responsabile di questa vergogna cittadina. E’ uno scandalo che il partito di maggioranza relativa consente a Massimo La Porta di lottizzare tutto il comune. C’è bisogno di azioni di forza anche di rimuovere il sindaco Adamo Coppola diventato lo strumento di Massimo La Porta per monopolizzare tutte le operazioni amministrative di Agropoli. Il Pd faccia presto, o mette ordine nell’operato dell’amministrazione e del sindaco o faccia la sfiducia e favorisca l’arrivo del commissario prefettizio che bloccherebbe tutte le azioni di Massimo La Porta, della sua equipe e del suo entourage diventato ora troppo pericoloso. Per questo articolo non ci denuncerà nessuno perché sarebbe un auto denuncia fare arrivare questi fatti nelle mani della magistratura. Sergio Vessicchio

la banchina di riva con i sdue moli laterali