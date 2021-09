Sono 19 beni tra appartamenti, terreni, auto confiscati alla criminalità nella manifestazione d’interesse alla quale ha partecipato il comune di Agropoli provvedendo in bilancio la somma necessaria per acquisire la roba sequestrata alla malavita.

QUALI SONO E DOVE SI TROVANO I BENI

Sono diciannove in tutto, tra terreni ed edifici. Nello specifico si tratta di una villa in Via Piano delle Pere, appartamenti in via Isca Longa, alla contrada Mattine, in Via Moio Alto; un deposito in Via Italo Svevo.Ancora, tre appartamenti in via Madonna del Carmine, un appartamento in via Martin Luter King; tre terreni agricoli di cui uno in via Moio Alto e due in via Cannetiello. Lo scopo dell’Ente è quello di utilizzare questi beni per la riqualificazione e destinarli a servizi di carattere sociale, creando delle abitazioni di accoglienza per anziani e quelli più piccoli per esigenze abitative delle famiglie con meno possibilità economiche.