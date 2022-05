I Ris, Reparto Investigazioni Scientifiche, dei carabinieri stanno lavorando alacremente sul ritrovamento del corpo di Antonio Marotta più comunemente conosciuto come “il Ballerino” trovato cadavere la mattina del 27 Maggio sulla spiaggia di san marco nei pressi del Lido Tre Conchiglie. Gli stessi intervenuti sul posto dopo i carabinieri di Agropoli agli ordini di Fabiola Garello e degli uomini della guardia costiera. L’intervento esterno sul corpo del cinquantacinquenne da parte del dottore Maiese non ha fornito le indicazioni necessarie per risalire alle reali cause della morte per effetto delle troppe escoriazioni ed ecchimosi sul corpo per questo motivi hanno messo sotto sequestro la salma e sarà fissata l’autopsia nella morgue dell’ospedale di Agropoli dove è stata ricomposta.

Gli inquirenti nutrono molti dubbi sulle cause del decesso per questo motivo non si sono fermate le indagini da quando è stato scoperto il cadavere. Si sta cercando di capire nelle ultime ore di vita Antonio Marotta cosa ha fatto e chi ha visto. Le sue condizioni di salute erano molto precarie, era costretto a vivere con l’aiuto dell’ossigeno per via di una patologia che ne ha condizionato gli ultimi 10 anni. Aveva una stampella ritrovata accanto al corpo peraltro seminudo al momento del ritrovamento. Intanto in città c’è molta attenzione su questa notizia in primo luogo per come è morto perchè da tempo, nonostante avesse avuto in passato problemi con la giustizia e per effetto della sua malattia, i rapporti con la gente erano cordiali e di rispetto e spesso chiedeva aiuto per le sue condizioni di salute trovando sempre gente disposta ad aiutarlo. Cosa è potuto succedere ancora non si sa e si spera che gli investigatori e i medici possano chiarire presto le cause anche per la famiglia profondamente segnata da questa tragedia ma anche per la pubblica opinione la quale chiede di far luce su questa vicenda.