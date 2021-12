Il nuovo comandante capitano di vascello Rosario Loreto a Salerno dallo scorso settembre ha fatto visita ad Agropoli al porto e al municipio dove è stato ricevuto dal sindaco. E’ noto che i problemi sono tanti e questo è, da tempo, al vaglio di Loreto e dei suoi uomini . Ieri però se ne è reso conto di persona arrivando sul porto e trovando conferma delle cose che comunque già sa, un disordine totale. Il comandante Valero Di Valerio è sotto la lente di ingrandimento dei superiori per lo schifo che c’è al porto di Agropoli sicuramente non tutto per colpa sua perchè è il comune di Agropoli ad aver totalmente rovinato il porto trasformandolo da porto a lungomare degradato con corse di auto e moto a tutte le ore, con due sbarre che una volta ci sono un’altra volta non ci sono.

Un mercimonio vergognoso comunque denunciato dalla capitaneria di porto per le pressioni di Fiorito verso il comandante Di Valerio a segnalare questo disastro alla procura della repubblica. Un disastro che Di Valerio ha ereditato ma che non ha saputo mettere in ordine. In città, è ben noto, non viene visto di buon grado, ha lasciato che la politica, il Pd soprattutto e i funzionari, facciano il bello e cattivo tempo e sotto i suoi occhi si sta perpetrando un danno enorme. la città vorrebbe si tornasse alle origini con il porto totalmente in mano alla capitaneria, militarizzato e ordinato come avveniva fino a una decina di anni fa.

Le nuove disposizioni hanno consentito al comune di gestirlo in maniera clientelare e disordinato, lo hanno distrutto. Non a caso c’è più ordine dove la competenza è tutta della capitaneria dove c’è l’ultimo tratto. In questo contesto il fallimento di Valerio Di Valerio, questo comandante, ma anche gli altri, non ha saputo equilibrare la situazione tra l’area di competenza del comune e quella di giurisdizione della capitaneria. Fortuna che c’è il comandante Fiorito il quale con la sua competenza e il suo modo di fare ha, in parte, cercato di colmare il gap anche se è molto difficile. Valerio Di Valerio ha consentito lo scempio causato dall’amministrazione e dai funzionari del comune senza batter ciglio. Di fatto è un complice dall’amministrazione comunale.

L’INCONTRO CON IL SINDACO

Il Capitano di vascello Rosario Loreto è stato poi dal sindaco di Agropoli, quest’ultimo facendo riferimento alle nostre attività e volendo difendere Valerio Di Valerio ha testualmente detto a Loreto: ” Il Lavoro del comandante Di Valerio è ottimo e siamo in sintonia, solo qualche articolo di un “giornalaio” (noi NDR) per attaccare me attacca il comandante Di Valerio”. La difesa d’ufficio del sindaco a Di Valerio naturalmente è di natura opportunistica. Infatti Di Valerio comandante del porto di Agropoli deve dare dei pareri per le concessioni del comune nell’area portuale tra cui quella del parcheggio oggetto di numerose segnalazioni che frutta al comune centinaia di migliaia di euro e che vengono utilizzati per sanare i debiti e non per i servizi al porto tra cui le sbarre che disciplinano l’area di parcheggio e tutto quello che occorre per garantire all’area portuale del sostegno di servizi che non lo avrebbero fatto scivolare nella decadenza in cui si ritrova. Basta prendere le foto di qualche decennio o ventennio fa e verificare la bellezza, l’ordine, la serietà che c’era al porto. Oggi è una deriva di disordine, di una vergogna assoluta. A Loreto non sarà parso bello prenderne atto. Sergio Vessicchio