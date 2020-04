Mentre a Napoli sorgeva un ospedale prefabbricato in meno di due settimane, ad Agropoli ci sono voluti due mesi per attrezzare un ospedale già esistente(leggi qua). Nella nostra città il Coronavirus si è portato via tre nostri concittadini mentre si perdeva tempo ad attrezzare il nostro Ospedale, ennesima farsa propagandistica ai danni dei cittadini. Oggi ci dicono che il Covid Hospital non aprirà perché non ci sono pazienti: se da un lato sono felice che non ci siano ammalati, dall’altro provo un immenso disgusto perché un ospedale deve funzionare sempre, non soltanto se ci sono ammalati, un ospedale dovrebbe essere sempre aperto a prescindere dal numero di pazienti perché anche una sola vita umana vale quanto quella di milioni di persone. In tutto ciò, il peggiore dopo De Luca è stato il videosindaco di Agropoli, sempre intento a fare videopagliacciate per raccontarci che l’ospedale aprirà a breve e mai al fianco dei cittadini, d’altronde senza De Luca, Alfieri ed il Sistema Alfa, Coppola non esisterebbe.

Mente sapendo di mentire ed è gravissimo. Finge di arrabbiarsi con De Luca ma non lo molla. Quando lanciai la sfida #OspedaleDiAgropoliChallenge nessun sindaco del Cilento la raccolse, nessuno ha lottato con noi cittadini, erano tutti presi dal prostrarsi ai piedi di De Luca, Coppola per primo. Scrivevano letterine servili a De Luca ma i cittadini con quelle letterine possono soltanto pulirsi il deretano, scusate la franchezza. Oggi ci ritroviamo ad aver speso una montagna di soldi pubblici per un ospedale che non riaprirà mai perché strumentale agli sporchi giochi politici ed elettorali, utilizzato come merce di scambio ad ogni tornata elettorale. Ci abbiamo creduto ed abbiamo fatto male, mai fidarsi due volte di chi ha già dimostrato di non meritare fiducia! Per quanto mi riguarda, la battaglia non finisce qui ma senza un sindaco con competenza, capacità ed attributi d’acciaio Agropoli non vincerà mai, ricordatelo. E ricordatevi anche che ci amministra oggi fa parte del sistema e sta con De Luca, non con noi cittadini. #Vergogna #OspedaleDiAgropoli Finora ho taciuto nell’attesa che il nostro Ospedale entrasse in funzione ma, avendo lottato in prima linea per il nostro Ospedale che non riaprirà, oggi mi sento in diritto di parlare ed in dovere di farlo per tutti i cittadini che credono in me e per il nostro Ospedale che ha bisogno di noi cittadini per tornare ad essere un presidio di salvezza per tutti. Avv.p. Roberta Oricchio, attivista indipendente per i diritti dei cittadini.Roberta Oricchio