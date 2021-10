La protesta pacifica arriva davanti alla porta di quello che era e che dove essere l’ospedale del futuro. Quell’ospedale capace di garantire l’assistenza ad un territorio troppo povero dal punto di vista sanitario, ora ancora più povero per i tanti ragazzi e persone che non ne hanno potuto usufruire e ci hanno lasciato la pelle. Composti, educati, pieni di speranza , guidati dai genitori di Agostino Gorga hanno fatto sentire la propria voce,. Ragazzi e ragazze arrivati da Castellabate e dalla fasica costiera del Cilento. Parenti, amici di Agostino e tanta altra gente. Peccato che Agropoli ancora non ha risposto anche se la presenza del primo cittadino Adamo Coppola, del presidente del consiglio comunale Massimo la Porta in rappresentanza della città ha in parte colmato il vuoto. Un vuoto che non deve esistere. Agropoli non può restare ferma e passiva davanti alla reiterata chiusura.

Il popolo di Agostino ha gettato la pietra nello stagno ora tocca a tutti fara la propria parte. Interessante è stata l’avanzata pacifica e l’arrivo degli scooter da Castellabate . Il loro suono e il loro fragore serva da richiamo per i politici, le istituzioni tutte e per chi deve decidere ma anche per chi getta il cuore oltre l’ostacolo nel reparto covid, al primo soccorso e anche nella burocrazia. Sono stati esposti striscioni, fatti slogan, richiami. Una prima pacifica protesta di grande dignità, di grande speranza. In piazza c’erano loro, i ragazzi, le colonne del futuro ai quali diciamo grazie per quanto stanno facendo e per quanto faranno perchè loro solo la forza di una comunità che comincia a farsi sentire in nome di Agostino, il loro Agostino, sono il popolo di Agostino. E quando si muovono i giovani si può arrivare ovunque. Sergio Vessicchio