Se Franco Di Biasi lo salva o meno ancora non si comprende. Dall’entourage del capogruppo del Psi non trapela niente. C’è un dato, Di Biasi è contro Adamo Coppola ma è in rotta di collisione sia con La Porta che con i laportiani. La sua posizione non può essere certo inviadiabile è molto difficile ma questo lo rafforza nella sua cresciata politica. Il sindaco Adamo Coppola è appeso ad un filo. Ormai i 5 consiglieri di maggioranza di riferimento a La Porta compreso il presidente del consiglio sono decisi a mandare il sindaco per la rupe, i tre di minoranza, tranne sorpese ci sono, rimane la nona firma e dovrebbe essere quella di Di Biasi eletto in maggioranza ma in controtendenza con Adamo Coppola di cui vorrebbe la testa. Ma ha un rapporto molto intenso con Franco Alfieri, neanche a farlo apposta, e quindi radio marciapiede sostiene che la scelta di Franco Di Biasi sarà quella dell’ex sindaco che, come è noto, ha voluto Adamo Coppola, ha creato Massimo La Porta con il quale oggi si detesta e muove i fili politici nona mministrativi che avrebbe voluto e come sarebbe stato giusto vista l’incapacità di Coppola che doveva essere la continuità e invece ha costituito la discontiniuità totale con il virtuosismo amministrativo di Franco Alfieri del quale ora stanno beneficiando a Capaccio Paestum. Veniamo ai numeri. Sono 5 i consiglieri di maggioranza che hanno preso le distanze e vogliono la testa del sindaco: La Porta, Verrone, Di Nardo, Coppola e Bufano.

I tre della minoranza dovrebbero firmare, usiamo il condizionale , Botticchio, Pesca e Abate. Poi ci sono quelli del Pd, che come è noto, vogliono la sfiducia ma non possono darla per una questione di opportunità tanto è vero che i laportiani dicono che mandando il sindaco alle ortiche farebbero un piacere proprio al partito democratico. Sono 4 i consiglieri del Pd: Crispino, Marciano, Di Filippo Gennaro Russo ( la cui firma ci potrebbe essere ), sono tre i consiglieri della lista Coppola: ” Cammarota, Comite e Framondino tutti e tre fedelissimi al sindaco. Rimane Di Biasi l’ago della bilancia anche se in molti sostengono che Gennaro Russo dialoga con La Porta per mettere la firma che decapiterebbe Adamo Coppola. C’è poi il partito democratico spaccato. Il segretario Modestino Rosiello è noto che vorebbe subito la caduta del sindaco anche se pubblicamente non lo dice come i vertici di Agropoli servizi schierati con Alfieri nella diatribia con Coppola e quindi sono per la cacciata dell’attuale sindaco. Una situazione imbarazzante che ha bloccato di fatto la città.

C’è un immobilismo assoluto con il sindaco accentratore che non si fida di nessuno, su questo ha ragione visto il quadro, e con la giunta e l’amministrazione disgiunti e sui carboni ardenti di una situazione distruttiva per la città. Rimane la sintesi di tutto, cioè la firma di Franco Di Biasi, l’unica che manca anche se sotto sotto se vanno tutti insieme davanti al notaio l’autografo di Di Biasi sulle dimmissioni univoche dei nove consiglieri ci sarà anche perchè lo stesso Di Biasi vuole il bene di Agropoli e con l’arrivo del commissario si salva la città, la si libera da questo desolante teatrino. Sergio Vessicchio