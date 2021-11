Per lunghissimi anni è stato il punto di riferimento per l’intero Cilento costiero facendo le funzioni di un vero e proprio ospedale al quale tutti si rivolgevano. Oggi è un’eccellenza della sanità privata e per questo motivo al centro dell’attenzione nazionale. Per questo motivo il riconoscimento alla gestione e all’affidabilità finanziaria che si ripercuote in maniera del tutto positiva anche sulla gestione sanitaria e l’offerta di servizi al cittadino è stato valutato da una giuria attentissima tanto da meritare il premio “Industria Felix” ieri consegnato all’Istituto Clinico Mediterraneo ICM di Agropoli nel corso di una cerimonia ufficiale tenutasi a Roma. Alla Clinica di Agropoli è andata l’Alta Onorificenza di Bilancio, considerata tra le prime 15 imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria del settore sanitario. Ha ritirare il riconoscimento il dottor Andrea Curzio, amministratore di ICM di Agropoli.

PARLA L’AMMINISTRATORE IL DOTTOR ANDREA CURZIO

“Ho ritirato questo prestigioso premio a nome della nostra Clinica con immenso piacere e grande soddisfazione. – afferma a margine il dottor Andrea Curzio – È una testimonianza di come le capacità lavorative, unite ad uno spiccato spirito di appartenenza ed abnegazione, portino sempre a risultati positivi. In un contesto quale quello dell’ultimo decennio, dove il comparto sanitario campano ha patito enormi sofferenze e tribolazioni, la nostra azienda ha dovuto affrontare un profondo e articolato processo riorganizzativo, per poter essere sempre più efficiente e più vicina alle reali necessità degli utenti.

In questo delicato processo, la risorsa più preziosa sono stati i nostri lavoratori, nella loro totalità, che con dedizione ed una costante condivisione e partecipazione hanno affiancato l’azienda garantendole, con rinnovato entusiasmo, un radioso futuro. Memori della nostra storia, il primo ringraziamento va innanzitutto ai Soci fondatori della Clinica, che circa cinquant’anni fa posero la prima pietra. Questo premio è una testimonianza di come le capacità lavorative, unite ad uno spiccato spirito di appartenenza ed abnegazione, portino sempre a risultati positivi.



Memori della nostra storia, il primo ringraziamento va innanzitutto ai Soci fondatori della Clinica, che circa cinquant’anni fa posero la prima pietra. Poi alla nuova gestione societaria, che ha sempre creduto nelle nostre potenzialità, ed a tutto il nostro personale che ha sempre lavorato con il cuore, sentendosi parte di una grande famiglia.

Infine, il ringraziamento più importante lo dobbiamo ai nostri utenti per averci dato fiducia e per continuare a credere nel nostro lavoro.”