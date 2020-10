Il 22 ottobre, a Bologna, si è spento l’ingegnere Pasquale Apone. Alla fine di giugno, mentre in auto raggiungeva Agropoli per trascorrervi, come sempre, le vacanze estive, fermo sulla corsia di emergenza nei pressi di Siena, era stato travolto da un TIR tedesco. Uscito vivo per miracolo dal tremendo impatto, ha trascorso quattro mesi in ospedale, ma alla fine la sua pur forte fibra non ha retto alle complicazioni subentrate durante la degenza.

Con l’ingegnere Apone se ne va un personaggio molto noto e apprezzato ad Agropoli, un professionista che ha sempre onorato, con la sua preparazione e competenza, la nostra comunità. Laureatosi a venticinque anni a Roma in ingegneria mineraria, ha trascorso l’intera vita lavorativa sul campo, prima nelle miniere sarde dell’Inglesiente, poi in Sicilia, Calabria, di nuovo in Sardegna e, infine in Campania. Ha diretto lavori importanti, assumendo per questo responsabilità enormi, ben consapevole però delle proprie capacità. Basta ricordare tra questi, le gallerie dell’autostrada Salerno Reggio Calabria, nel tratto più a sud, la diga del Votturino nei pressi di Cosenza, costruita dalla Di Penta S.p.A, agli inizi degli anni ’70, e quella sul Rio Mannu a Pattada (Sassari), realizzata subito dopo. Passato alla Giustino Costruzioni S.p.A. di Napoli, ha diretto i lavori di ampliamento dell’autostrada Napoli-Milano nel tratto Ceprano-Caianello, realizzando tutte le opere d’arte ivi presenti, tra cui ponti, viadotti, palificate, muri di sostegno e ancoraggi di scarpate.

Personaggio eclettico, vignettista arguto sul suo profilo Facebook, dotato di una profonda cultura classica, frutto degli studi condotti nel nostro liceo, negli ultimi anni si era dedicato anche alla composizione letteraria, pubblicando alcuni brevi romanzi.

Alla famiglia, alla moglie signora Saveria, al fratello avvocato Tommaso Apone, ai figli, il più sincero cordoglio nostro personale e della redazione.