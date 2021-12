Casa di Babbo Natale talmente dell’affluenza bisogna addirittura prenotare on line. Oppure è un modo per aggirare le nuove disposizioni del presidente De Luca, entrambe le cose.

QUESTA E’ LA PROVA DELL’AUMENTO DI COSTO PER L’INGRESSO

LA CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DE LUCA

AGGIRATA DAL NUOVO STATUS DELLE PRENOTAZIONI

L’Ordinanza n. 27 del 15 dicembre 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19. Previste regole per le prossime festività natalizie. Nello specifico, a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022, per l’intero arco della giornata nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento. Inoltre è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato. E’ fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi.

SITUAZIONE EMERGENZA

A Castellabate con una percentuale minore di casi tutto annullato…ad Agropoli sembra che il covid non esiste. Noi non abbiamo mai parlato di sovraffollamenti, di emergenza perché ci rendiamo conto che capita ovunque e che la città comunque deve fare ingressi in questo periodo ma quanto meno le precauzioni vanno prese. Loro invece trovano il modo di aggirare le regole in qualsiasi modo.

LA CASA DI BABBO NATALE DELLA SARDEGNA COPIATA DA AGROPOLI, IMBROGLIONI

Altro che la vera casa di babbo natale e cacate varie, come andiamo dicendo da tempo è un babà sul niente. Fra l’altro scopiazzato. Hanno cercato di copiare quella sarda (clicca qua). Si continua a prendere in giro la gente con pubblicità ingannevoli facendo pagare prezzi altissimi e giocando sulla sensibilità dei bambini i cui genitori sono costretti a portarli, basta andare sul sito https://www.babbonatale.christmas/ Tutto gratuito. Solo ad Agropoli si paga fiori di quattrini.