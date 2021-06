In blocco il presidente del consiglio comunale Massimo La Porta chiede che il sindaco mandi via dalla giunta i tre assessori del partito democratico, il vice sindaco Eugenio Benevento,Vanna D’Arienzo e Rosa Lampasona. I tre assessori indicati dal partito democratico i quali, per le loro competenze, stanno dando il massimo in maniera molto positiva. Una richiesta pretestuosa e che tende a spaccare l’asse politico-amministrativo che regge l’amministrazione guidata da Adamo Coppola. Un quadro a tinte fosche che arriva nel mezzo di un’estate nella quale l’amministrazione oltre ad evidenziare le sue ataviche crepe è la causa del crollo di gradimento per la città di Agropoli. La richiesta del gruppo di La Porta è accompagnata anche dalla minaccia di firmare la sfiducia al sindaco. Un modo anche per accelerare i tempi e andare al voto a ottobre senza aspettare la prossima primavera ma anche per evitare che il Pd e il sindaco Coppola possano a loro volta gestire la fase pre elettorale solitamente molto propizia per le clientele cosa che il Pd dice di Massimo La Porta e il suo gruppo.

Loro sono convinti di avere i numeri per far finire l’amministrazione ,il gruppo capeggiato da Massimo La Porta composto dai consiglieri comunali Verrone, Di Nardo, Coppola, Bufano unitamente ai 3 dell’opposizione e un consigliere dissidente hanno i numeri per sfiduciare Adamo Coppola. A meno che il Sindaco non cede all’ennesimo ricatto di azzerare la Giunta a maggioranza PD e nominare Assessori di riferimento del Gruppo La Porta. L’impressione è che il sindaco gli assessori non li muove e che La Porta e i suoi burattini non faranno la sfiducia. Sergio Vessicchio