L’amministrazione non ha nessuna colpa sull’ennesimo incidente avvenuto ieri sera i via Belvedere, la strada verso trentova, ma di certo i politici locali sono responsabili del disastro auto moto in città. L’ennesimo incidente, scontro tra due auto e per fortuna tre feriti non gravi, ha, se ce ne fosse ancora il bisogno, aumentato la scia di sinistri da noi evidenziata ormai da tempo con articoli, trasmissioni e sottolineature. Il sindaco Adamo Coppola si è girato dall’altro lato, mai ha dato una mano alla città per risolvere il problema, ha solo pensato a rifornire di soldi, finanziamenti e aiutini varie a chi ora deve correre in campagna elettorale. Da anni non ha mosso un dito per risolvere il problema delle corse a tutte le ore. Abbiamo contato morti e feriti e inutile stare a ricordare chi e come ci ha lasciato le penne. Tantissime volte abbiamo evidenziato le corse sul lungomare, ma il sindaco ha sempre fatto finta di niente, nessuna soluzione, nessun palliativo per cercare dii frenare la corsa dei delinquenti della strada in special modo sul lungomare. Il sindaco è risultato sempre assente accovacciato nei piani alti di piazza della repubblica, ingrovigliato nelle diatribe interne, protagonista del piglia e porta di quei dipendenti che la mattina timbrano il cartellino e poi vanno allo zanzibar a fare salotto e colazione inciuciando su tutto.

Mentre la città annaspa tra le alghe, sporcizia, con strade come gruviere, senza controlli, spiagge disorganizzate, con cittadini a rischiare ogni minuto per la sua negligenza amministrativa, la sua assenza dai problemi. Il turismo non riparte come dovrebbe perchè il sindaco se ne sbatte, non ha proprio l’idea di cosa dovrebbe una città turistica. L’amministrazione con Massimo La Porta, Lelè e compagnia bella che fanno e sfanno negli uffici per cecare di “apparare” le cose personali e il Pd corresponsabile sta a guardare. La città senza parcheggi se non a pagamento, strade insicure, gente che non rispetta niente perché senza la mano dura di un’amministrazione falimentare. Ci direte cosa c’entra con l’ennesimo incidente, e invece quanto si è verificato ieri sera a via Belvedere è il risultato della scadente amministrazione guidata da Adamo Coppola, ferma davanti ai problemi della città come quella dell’emergenza strade. Un’emergenza seria e pericolosa davanti alla quale nulla si è fatto e nulla si farà perchè Adamo Coppola per l’ennesima volta si girerà dall’altro lato. Adamo Coppola è un incapace e per questo motivo ha sbagliato partito doveva iscriversi ai grillini quando di notte scappò da Forza Italia e invece se ne andò nella sinistra di Franco Alfieri il quale per 10 anni ha a coperto anche l’incapacità di Coppola di cui forse nemmeno lui se ne era accorto. E tra tante cose buone fatte per Agropoli Alfieri ne ha fatta una che ha scassato tutto il suo operato, ha fatto eleggere Coppola sindaco il quale oltre ha distruggere il lavoro fatto dallo stesso Alfieri, insieme a La Porta, ha affossato la città. Alfieri e il Pd mettano rimedio a questo. Sergio Vessicchio