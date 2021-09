La dinamica è al vaglio dei vigili urbani di Agropoli per i rilievi del caso. Intorno alle 13.00 di oggi, sul lungomare di Agropoli, all’altezza del Lounge bar, si è verificato l’ennesimo incidente di un lungomare killer. Il contatto tra una fiat punto guidata da una signora del posto e uno scooterone sul quale viaggiava un cinquantenne di Agropoli ha avuto un epilogo drammatico ma poteva andare peggio. I motivi, come abbia detto, sono al vaglio dei vigili urbani, non si sa come sia avvenuto il sinistro, sta di fatto che l’uomo sullo scooterone è volato per una decina di metri e solo la fortuna ha fatto in modo che non batteste la testa vicino allo spigolo del marciapiede.

Per la donna alal guida solo tanto spavento. I passanti hanno soccorso l’uomo che lamentava una forte dolore ad una gamba e aveva una fuoriuscita di sangue dall’orecchio, e hannno chiamato il 118 prontamente arrivato sul posto, l’uomo è stato stabilizzato e portato a Vallo della Lucania. Poi sono arrivati i vigili urbani, due vigilesse per essere precisi, per i rilievi e il controllo del traffico rimasto bloccato e a rilento almeno pe un’ora. Ancora una volta il lungomare è teatro di drammi della strada. Non ci sono semafori, la segnaletica spesso è coperta dalle auto che a 4 fila hanno ristretto carreggiata e spazi, non ci sono dossi, non ci sono cordoli sparti traffico, si naviga a vista con pericoli enormi ogni momento. Poi si corre anche se nell’incidente odierno non vi è l’alta velocità ad essere stata la causae questo è ancora più inquietante e dimostra come il lungomare agropolese è uno dei posti più pericolosi della città e forse del Cilento. Ma non si fa niente per renderlo più sicuro.