Quanto si sta verificando sul centro sociale per anziani ad Agropoli è una porcheria esagerata. La politica che cerca di entrare nelle dinamiche di uno spazio dove si dovrebbero creare le condizioni per far star bene le persone della terza età. E invece sti politicanti da strapazzo, tra maggioranza e opposizione, fanno a gara a chi si deve accaparrare i voti di quella povera gente che non chiede altro di poter trascorrere il tempo libero in serenità. E invece vogliono decidere loro anche per gli anziani per cercare di fare campagna elettorale ora che ad Agropoli si è alla vigilia del voto. Il tutto perché Agropoli ha un sindaco scarso, che non sa amministrare nemmeno in casa sua, che sta portando la città allo sfascio dove ha creato un disordine esagerato.

Questo sindaco ha ridotto Agropoli alle briciole e ha il coraggio di presentarsi a manifestazioni pubbliche e fare dichiarazioni in consiglio comunale mentre dovrebbe solo vergognarsi e fare l’esame di coscienza per i danni che sta facendo alla città di Agropoli. E i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione si azzannano per i voti dei vecchietti, un fatto schifoso. Dovrebbero dare loro una mano e invece vogliono i loro voti, sti sciacalli da quattro soldi. Invece di parlare dei problemi della città, dei danni che il sindaco sta combinando pensano a parlare del centro sociale degli anziani perché poi devono andare dalle loro famiglie e “fottergli” il voto. Sciacalli e avvoltoi, questo sono altro che consiglieri comunali. Ma vi pare che è un mese che l’argomento centrale in città è il centro sociale degli anziani o le povere papere che hanno trovato degli angeli che li accudiscono e non dei problemi reali della gente. ma il sindaco,, i consiglieri comunali, quello schifo di partito che è il pd ( l’unico che c’è ad Agropoli) si rendono conto di come la città è ridotta. La politica ha totalmente fallito, di questo passo i protagonisti della politica agropolese saranno falliti come uomini. Sergio Vessicchio