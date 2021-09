Via belvedere ad Agropoli è una strada tristemente nota per l’alta velocità, oggi però viene citata per un episodio molto triste. Un giovane della Juniores dell’Agropoli, non ancora maggiorenne e già ha vestito la maglia della prima squadra, si è sentito male mentre stavano arrivando le ruspe per l’abbattimento della propria casa. L’episodio nel tardo mattino. Sul posto c’erano forze dell’ordine e vigili del fuoco, si erano radunati per dare esecuzione ad un’ordinanza di sgombero e demolizione, per abusivismo edilizio, di parte dell’’abitazione di proprietà della sua famiglia chiamata a liberare l’immobile per sicurezza.

SUL POSTO C’ERANO GIA’ LE FORZE DELL’ORDINE E I PRESIDEI SANITARI

Quando le ruspe hanno iniziato a muoversi per abbattere la casa improvvisamente il ragazzo si è sentito male, rendendo necessario l’intervento immediato del personale dell’unità rianimativa della Croce Gialla della locale postazione, che ha prestato i primi soccorsi e il trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Vallo della Lucania. Il ragazzo al momento si trova in prognosi riservata. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO