Parte dal comune di Agropoli luogo simbolo la scalata del “Centrodestra” per ritornare a palazzo di città dopo la sfiducia a Mautone del 26 aprile del 1997, data simbolo per riprendere in mano il discorso dopo gli anni bui dei moderati agropolesi. Da quel momento in poi mai più uomini del centrodestra hanno occupato stanze di piazza della repubblica. E il progetto parte proprio da un uomo simbolo l’Avvocato Basile mai coinvolto in nessuna amministrazione e mai vicino ad una sola commissione delle sinistre che in questi lunghi anni hanno amministrato Agropoli con alterne fortune, con alti e bassi, fino ad arrivare al crollo definitivo di Adamo Coppola e Massimo La Porta i due capaci di trascinare Agropoli in fondo al baratro. Basile nasce come uomo di difesa dell’ospedale al di sopra delle parti schierandosi contro il Centrodestra che lo chiuse e contro le sinistre che non lo hanno aperto. Candidato al senato con la lega 3 anni fa è stato coordinatore cittadino dello stesso partito, Da sempre corteggiato dai grillini che ha scartato a priori. Penalista, civilista, rispettoso delle istituzioni, anti razzista per antonomasia, si è sempre distinto nel sociale senza mai confondere l’impegno sociale con la politica. La sua candidatura è la naturale conseguenza di un tragitto, è l’uomo del centrodestra di Agropoli che mai ha avuto a che fare con le sinistre nei 24 anni, mai nessun rapporto solo opposizioni e contrasti sui fatti. Ha denunciato da tempo i sistemi delle sinistre che non gli sono piaciuti. E’ un’alternativa valida alle sinistre se supportato dall’intero centrodestra con i partiti tradizionali.

Se il centrodestra si rivedrà in lui può nascere una coalizione forte e capace di rimettere piede al comune, il suo è un progetto avviato e nel corso del tempo si vedrà quali partiti lo appoggeranno al netto di quelli che già lo appoggiano. A livello provinciale la dialettica nei partiti del centrodestra è in corso per le città dove si vota in autunno e Agropoli rifletterà le scelte che i partiti del centrodestra faranno. Ma i partiti non possono non raccogliere l’invito. Lo stesso Basile nella conferenza stampa di lunedì, da stabilire l’ora precisa, spiegherà i progetti, i rapporti e le trattative. Centrodestra avrà una sede, sarà presente sui social e tra la gente ma soprattutto nella società civile da dove viene. Da quando è trapelato Centrodestra si propone di essere non un partito ma la casa dei moderati agropolesi nella quale costruire il rilancio di una città mortificata dalle sinistre di Adamo Coppola e Massimo La Porta. E’ un progetto lusinghiero per ora sulla carta e tutt’altro che utopico. Ma c’è una certezza la candidatura di Basile nella quale già possono cominciare a rivedersi coloro che hanno in mente un Agropoli molto diversa da quella finita nelle macerie in cui l’hanno affossata le sinistre. Sergio Vessicchio