La casa di babbo natale è senza ombra di dubbio e di smentite un covo di irregolarità chiare ed inequivocabili. L’aggressione al ragazzo del servizio civile è gravissima e ci dovrebbero spiegare perché i giovani del servizio civile si trovano una domenica sera a fare di guardia ad un privato. Abbiamo ricevuto le lamentele di tantissimi commercianti e gente che viene visitata puntualmente da carabinieri, guardia di finanza e ispettorato del lavoro perchè non si comprende come sono inquadrati quelli che lavorano, con quali mansioni. Il bar come è gestito in che modo, è tutto regolare? E come mai il castello tutto l’anno è gestito sempre dagli stessi personaggi.

A tutt’oggi non si comprendono i motivi per i quali le autorità competenti, non svolgono ciascuno per le rispettive competenze i previsti controlli, nonostante le denunce fatte:

1. LA COMPAGNIA DELLA GUARDIA DI FINANZA per gli accertamenti di natura fiscale in merito ai ticket di ingresso presso la Casa di Babbo Natale ed alle ricevute fiscali per i servizi extra forniti quali foto ect.

2. LA COMPAGNIA DEI CARABINIERI per gli accertamenti in materia di rispetto della vigente normativa Anti-Covid viste le numerose segnalazioni in merito a 0gli assembramenti ed il relativo controllo del Green-Pass.

3. L’ISPETTORATO DEL LAVORO per gli accertamenti in materia di rispetto della normativa in materia di “lavoro nero” in considerazione di prestazioni lavorative di giovani ragazzi senza limiti di orario e senza regolare contratto.

E’ evidente che tutto è rapportato a quanto si sta facendo. Se avessero aperto la casa di babbo natale a tutti e gratis sarebbe stato più opportuno e più credibile. Invece è una strategia per fare soldi, per ingannare le persone sfruttando un bene pubblico di tutti, una cosa abominevole perchè si usa una festa come il natale. E non ci stancheremo mai di dirlo e di scriverlo a costa di passare per il Don Chisciotte di turno. Sergio Vessicchio