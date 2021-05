Il partito demcratico agropolese è completamente allo sbando. Nell’amministrazione dove dovrebbe essere egemone per i numeri risulta invece la sparring partner di Massimo La Porta il grande lottizzatore. Parliamo di sparring partner per rimanere su livelli ortodossi altrimenti dovremmo parlare di un partito “pezza per lavare per terra” di Massimo La Porta. Il partito è allo sbando e a farlo sbandare è Adamo Coppola il quale lo sta portando su strade impervie nella miscela esplosiva con l’appiattimento su Massimo La Porta che lo tiene per il guinzaglio. Il disagio che c’è nel partito democratico locale è evidente. I consiglieri, i vertici, i militanti si sono, da tempo, resi conto, di essere gli sciaqquetta di Massimo La Porta e ne soffrono. La città è allo sbando e solo un pò la riprogrammazione dei vigili urbani con le nuove proposte che a giorni saranno rese note potrà dare un po di ordine. Le alghe sono ancora al loro posto e quella è la cartina di tornasole dell’immobilismo di questa esperienza amministrativa. Citiamo le alghe perchè nonostante la grande pressione che c’è su questo argomento non si cominicia a rimuoverle, potremmo dare la colpa al Pd su questo ma anche qui la colpa ricade su La Porta che ha lottizzato l’ufficio demanio di fatto bloccando l’attività demaniale a tutti i livelli. Per dire che il Pd non conta nulla nè nel bene e nè nel male. Ormai Agropoli è un città senza identità incapsulata nella gestione del potere, è di fatto bloccata. Non serve, il Pd che si è fatto raggirare da LaPorta (ci spieghino perchè tutte le nomine le fa La Porta), si è fatto sopraffare da La Porta che ha messo i suoi uomini in tutti i settori. Basta chiedere a tutti, non scopriamo il segreto di pulcinlla. Sulla questione porto da noi sollevata nei giorni scorsi (clicca qua) abbiamo sgamato il babà, non hanno il coraggio di mettere fuori il progetto e il tentativo, andato a vuoto, del sindaco di smentire il tutto in una diretta facebook istituzionale ha finito per aumentare i dubbi della gente perchè si è incartato con balbuziente comunicazione non sapendo rispondere e definendo il tutto solo bugie tanto è vero ha cercato di ridimensionare il nostro ruolo per sminuire il contenuto dell’articolo. Non ci è riuscito deve riprovarci potrebbe essere più fortunato, ma ci torneremo su questo argomento. Intanto i progetti, gli atti non li mettono fuori e lo stesso Pd titolare della delega al porto non mette lingua su questo perchè fa tutto l’ufficio demanio nelle mani di La Porta di cui il sindaco è ormai il pappagallo.

Anche l’attacco al nostro articolo è stato fatto per tenersi buono La Porta che lo continua a ricattare perciò con Adamo Coppola non ce la teniamo. Questo lo riportiamo per dovere di giornalismo vero, puro non dato sicuramente dal tesserino da giornalista che, come afferma il sindaco, non lo abbiamo più per la nota radiazione, ma per concretezza di comunicazione. Se poi un sindaco, primo cittadino istituzionale e quindi quanto meno preparato culturalmente fa confusione tra giornalista e iscritto all’allbo non ci possiamo fare nulla, dovrebbe ritornare a scuola e imparare qualcosa. Una ripassatina all’articolo 21 della costituzione che consente l’attività di giornalista per la quale non esiste l’esercizio abusivo della professione gliela facciamo:( Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.) Tanto è per il nostro impiego a TvLuna a Jus Tv non ci vuole nessun tesserino da giornalista come non la tiene Fazio(radiato) per fare il giornalista alla Rai. Ma questo non interessa alla gente anche se ci rendiamo conto che scoprire un sindaco che ignora i capisaldi della costituzione italiana e si mette a fare la Vanna Marchi per le dirette facebook(nessun riferimento all’assessore D’Arienzo di cui abbiamo stima come per tutti gli assessori della giunta unico anello costruttivo dell’attuale politica agrolese) e che viene eletto da un aggregazione di potere sulla quale non certo noi ma la Dia ha avuto qualche dubbio oltre che aver affossato totalmente la città di Agropoli in qualità di amministratore e con il tempo diventato censore dell’operato di Angelo Vassallo, non farà certo piacere agli abitanti della capitale del Cilento. Forse le elezioni le vincerà ancora se l’intreccio potere amministrazione reggerà ma dipende sempre da cosa farà il lottizzatore La Porta perciò ne è diventato il maggiordomo e si fa tenere per il guinzaglio per non dire altro. E il Pd è diventato passivo spettatore di questo teatrino sconfortante per la politica cittadina dove l’opposizione fatica e la città è rassegnata a campare alla giornata vista la mancanza di valori, di proposte e di valorizzazione che il Pd senza Alfieri ha saputo dare. Perchè il Pd contesta La Porta e poi guarda senza muovere un dito come La Porta saccheggia la città, fa man bassa dei posti di potere e mette le mani sul territorio. Forse all’interno del Pd ci sarà qualche marchettaro che partecipa alla spartizione (il sindaco è escluso perchè la sua posizione è solo per difendere la poltrona) e blocca tutto per arrivare al blocco egemone di La Porta. Il pd ha grosse responsabilità sul crollo di Agropoli, sulla caducità della città e sul ritorno al pre Alfieri. L’unica cosa seria da farsi è mandare a casa il sindaco sempre più televenditore sui social per recuperare quella credibilità che ormai il partito democratico agropolese ha perso. Sergio Vessicchio