Dissidenti,riciclati,interessati.Come vogliamo chiamarli i quattro consiglieri comunali che scuotono il pacchetto amministrativo del governo cittadino.Qualsiasi nome gli si mette hanno avviato un’azione che probabilmente porta direttamente alle prossime elezioni anticipate o alla scadenza naturale.Il centrodestra non esiste ad Agropoli perchè avrebbe vinto sicuramente contro il centrosinistra di Coppola,non di Alfieri,e quindi si va avanti a colpi e contraccolpi.I 4 da tempo hanno pensato e ripensato alle prossime amministrative e si sono accorti che Coppola non tira e che metterà sul piatto della bilancia solo il portafoglio di voti che è riuscito a farsi,come fece quando era assessore al bilancio quando finanziò una caterva di associazioni,gruppi,bande musicali,parassiti e nulla facenti e mise insieme oltre 900 voti.Ora senza una forza politica,il pd in pratica non lo sostiene più,gli scossoni sono all’ordine del giorno e nell’ambito della stessa maggiornaza già si contano tre candidati sindaco.

Due dei 4 consiglieri che farebbero un solo gruppo sono vicinissimi ad Antonello Scuderi chi per parentela e chi per noti motivi professionali.Un enthorsemen dei 4 sulla candidatura a sindaco di Antonello Scuderi(già candidato due volte(97-2002) è espressione molto attiva nel partito socialista regionale che alle prossime immediate elezioni di settembre ha un ruolo specifico nell’ambito del centro sinistra di De Luca,sembra al momento improbabile anche se con il vuoto che c’è il prurito di ricandidarsi di Scuderi potrebbe venire da un momento all’altro.L’altra ipotesi più percorribile porta i 4,sempre ispirati da Scuderi che muove i fili,alla candidatura dell’attuale segretario cittadino del Pd l’avvocato Modestino Rosiello immagine oggi molto spendibile per la città olte che storico agropolese,e su Modestino ci sarebbe anche l’ok di Franco Alfieri e qundi dello stesso pd che non si metterebbe contro al proprio segretario.A quel punto il pd dovrebbe scaricare Adamo Coppola e non ricandidarlo,molti segnali vanno in questa direzione e anche le distanze che il sindaco sta prendendo dal partito sono chiarissime.L’azione dei 4 però porta anche ad un’altra ipotesi di carattere clientelare.Sembra che tra i 4 c’è chi continua a ricattare il sindaco su controversie molto pericolose che potrebbero portare presto a sentenze nefaste per i propri interessi e a quel punto cosa farà il sindaco ancora non si comprende.Oggi sta tenendo come si dice “u carr pa scesa ,il carro per la discesa”,da fine settembre in poi potrebbe cambiare lo scenario.Sergio Vessicchio