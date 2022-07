Da tempo stiamo denunciando lo stato di abbandono in cui si trova il porto. Furti, ruberie, disordine e ora anche incendi. Tutti a nascondere la testa sotto la sabbia, tutti a dire è colpa della capitaneria di porto e dalla capitaneria: “Noi non abbiamo competenze abbiamo denunciato”. Uno scarica barile vergognoso, indegno, senza rispetto per chi al porto ci lavora, per la città, per i cittadini. Quando abbiamo detto che la scelta di mandare Di Filippo al porto era sbagliata tutti hanno fatto spallucce. Sul porto non c’è sicurezza, non ci sono prevenzioni anti incendio per l’assenza di idranti e di altro, non c’è il personale addetto perchè il comune non lo ha reclutato.

Manca tutto. Eppure è la maggiore fonte di guadagno per il bilancio comunale ma con i magheggi che fanno quelli de sistema li riversano sull’Agropoli Cilento servizi la rovina assoluta della città di. Ieri sera si è sfiorato il disastro come dimostrano le immagini in basso. Nell’intervento dei soccorritori (carabinieri, uomini della capitaneria e vigli del fuoco) si notava il disagio in cui queste forze erano costrette a muoversi perchè non c’è organizzazione sul porto , solo auto parcheggiate a destra e a manca, gente che corre con auto e moto una vergogna in cui l’assessore Di Filippo, incapace totalmente, e il partito democratico hanno ridotto l’area portuale, una vergogna assoluta. L’emergenza della notte scorsa ha messo a nudo tutti i mali del porto, tutte le vergogne dell’area portuale.

Come fa a ricoprire la carica di delegato e assessore al porto uno che non sa nemmeno salire su una barca? Il sistema di potere in auge al comune di Agropoli purtroppo è questo, solo “okkupazione” dei posti per l’arricchimento economico ed elettorale ma della città se ne sbattono e tutto sta finendo a rotoli. Questi amministratori sono incapaci. Alfieri se ne renda conto una volta buona. Sergio Vessicchio