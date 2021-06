LA CAPITANERIA CONTRO IL SINDACO ADAMO COPPOLA PER L’ABBANDONO TOTALE IN CUI VERSA IL PORTO E PER COME E’ RIDOTTA L’AREA PORTUALE DIPENDENTE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL MUNICIPIO

Tanto tuonò che piovve. Il disordine del porto, la giungla portuale, gli interessi di politici e privati sono emersi in piena estate ma denunciati già dagli uomini della capitaneria di porto i queli hanno affrontato questo tema durante l’inverno facendo una serie di riunioni e convocando più di una volta i tavoli. Ma tutto è stato disatteso e così oggi domenica 27 giugno il vaso è traboccato e di proprio pugno il comandante della capitaneria di porto di Agropoli Tenente di Vascello Valerio di Valerio ha disposto ad horas la chiusura del porto. Ha dato ordine ai suoi uomini di effettuare vigilanza all’ingresso e in banchina. Il provvedimento si è reso necessario per motivi di sicurezza. Ormai l’assenza di un piano concreto e serio da parte dell’amministrazione ancora stenta ad arrivare e il caos regna sovrano.Una vergogna alla quale ha dovuto, per il momento, ma si spera per sempre, mettere una toppa il comandante Di Valerio sostenuto dalla maggior parte dei cittadini che lo stanno applaudendo sui social bocciando inesorabilmente il sindaco e l’amministrazione per questo ennesimo sfascio cittadino.

QUESTE LE CRITICITA’ DEL PORTO CHE HANNO COSTRETTO IL COMANDANTE A CHIUDERE IL PORTO

1 Le auto avevano occupato tutta l’area portuale indiscriminatamente per la mancanza di strisce per i parcheggi, nemmeno le strisce blu sono state fatte. La banchine occupate in ogni spazio minando la sicurezza del porto. Se c’era un’emegenza non c’era la dovuta sicurezza in ambito portuale.

2 Le sbarre non funzionano, la seconda sbarra è rotta, si accede sul molo di sopraflutto senza autorizzazione.

3 I diportisti sono sempre badge e sono ancora in attesa del permesso autorizativo per entrare in porto.

4 Di notte si corre perchè le sbarre non sono controllate, corse di mezzi, auto e moto, nonstante ci risulti la guardia costiera ha effettuaTO diverse riunioni per la problematica compresa l’annosa e complessa vicenda delle corse notturne

L’ASSENZA TOTALE DELL’AMMINISTRAZIONE EIL SOSTEGNO DELLA CITTA’ AL COMANDANTE DI VALERIO

Il provvedimento del tenete di vascello è entrato in vigore questa mattina e rimarrà fino a notte fonda. Si spera che il prossimo week end chiuda il porto il sabato e la domenica per evitare lo scempio che la città sta sopportando da anni. Da più parti stanno arrivando elogi alla capitaneria di porto per l’azione intrapresa che di fatto sostituisce il comune competente per il territorio portuale,purtroppo (grossa contraddizioni dei legiferanti). La gente chiede la chiusura totale ogni giorno, il casino è troppo, il caos dipiù. Il sindaco dimostra la sua incapacità totale ,anche l’assenza di giunta e amministrazione di fatto è la conseguenza dell’accentramento che questo scadente sindaco ha fatto mettendoli fuori gioco eliminando assessori e consiglieri e mandando la città a puttane diventata ormai un’area senza controllo, abbandonata a se stessa mentre al comune si continuano a fare barzellette con gente che fa il piglia e porta con pettegolezzi vergognosi e con il sindaco che ha di fatto imbalsamato l’azione amministrativa e tira a campà visto che nessuno ha il coraggio di mandarlo a casa, anzi in molti devono inseguire i loro interessi personali e lui gioca su questo. Il comandante Di Valerio questa volta, e si spera per sempre, prenda in mano le redini e porti avanti il repulisti del porto che la città invoca da tempo visto che la politica vuole fare solo i babà. Ci spieghino che fine hanno fatto i 345.000 euro proventi dei parcheggi al porto, i 200.000 euro della tassa di soggiorno dello scorso anno. Ma sti soldi dove vanno a finire, l’assessore al bilancio faccia una conferenza stampa e spieghi alla città come sono stati impegnati visto che il comandante del porto lamenta la mancanza di interventi e si vede costretto a chiudere. Perchè non si fa una task force carabinieri, polizia municipale , Guardia di finanza e guardia costiera convocata dal capo della sicurezza cittadina il sindaco per evitare le corse di auto e moto che mettono a rischio la vita della gente. Fiumi di parole abbiamo scritto su questo ma l’insensibilità dei politici locali è talmente tanta che preferiscono il disordine totale e non prendono provvedimento. Il sindaco e l’amminstrazione hanno perso il controllo della città, sarebbe ora che si metta fine a questo disastro amministrativo e si faccia venire un commissario prefettizio al posto del sindaco ormai in balia delle onde, dei pettegolezzi e della sua incapacità. La sua disastrosa azione di governo sta mettendo in difficoltà persone vicine a lui che in questo disastro non c’entrano ma che devono subire l’onta e le accuse di chi vuole attaccare lui e se la prende con chi invece fa solo del bene ala sua persona. A buon intentitori poche parole. Il sindaco vada via dal comune e pensi a farsi una vita lontano dalla politica. Qui ha fallito. Sergio Vessiccho