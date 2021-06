Uno scandalo nello scandalo. il sindaco, per quello che sta succedendo deve solo vergognarsi. Stamattina la ditta incaricata a fare i lavori in sub appalto dell’Agropoli servizi si è presentata con un solo escavatore, un solo operaio e per di più le alghe, come dimostra il video in basso, vengono “ammontonate” sulla discarica a cielo aperto dove ci sono quelle che da circa 4 anni sono state prese dalla spiaggia e messe li a marcire. Un danno ambientale enorme, uno schiaffo ad un dei posti turistici della città dove insistono lidi, spiagge libere, ristoranti e case vacanze. L’affidamento diretto alla ditta Gregorio per una somma di 20.000 euro costringe la stessa ditta ad operare con mezzi e personale ridotto. Senza la gara di appalto e con l’impegno di spesa minimo liberare l’area da tutte quelle alghe è praticamente impossibile. Mentre scriviamo ci accorgiamo che il sindaco ha pubblicato un video attraverso i suoi canali ufficiali (clicca qua per vederlo) dove spiega che saranno eliminate e portate via. Si lamenta che ancora non ci sono i soldi e che il provvedimento è arrivato il 22 maggio Intanto l’attuale impegno di spesa poteva farlo due mesi fa ed eliminarle dall’arenile prima, poi dal 22 maggio autorizzare i lavori e i percorso tecnico amministrativo di cui parla nel video e pagare poi all’arrivo dei fondi dopo il processo di burocrazia che la somma deve fare. E invece un mese di bagni già se ne è andato, e tutto quello che dice si farà o ad estate in corso o dopo l’estate perché lui ha perso tempo. Non dice mai in quanto tempo saranno tolte le alghe e quando e se saranno tolte per liberare la spiaggia totalmente. Mezze verità per prendere per i fondelli la gente (cattiva informazione). Ancora continua con la sua scarsa chiarezza. Se durante questa estate le alghe saranno ancora “ammontonate” sull’arenile togliendo spazio alla spiaggia libera, avrà detto l’ennesima bugia.

La menzogna è stata la colonna sonora del suo sindacato. la cattiva informazione è la logica conseguenza della cattiva informazione. Quest’ennesimo ritardo, quest’altro schiaffo ai cittadini, questo prendere per i fondelli la gente con la scusa dei meccanismi amministrativi sono elementi per i quali il sindaco, non la persona, si deve vergognare. Abbiamo fatto troppo silenzio sulla sua cattiva amministrazione e per questo chiediamo scusa ai lettori, ora non si tollera più niente. L’esperienza fallimentare del sindaco Adamo Coppola prima finisce e meglio è per la città. Le colpe sono anche del suo partito il pd il quale ha riconosciuto il fallimento dell’amministrazione Coppola, lo attacca nelle riunioni, lo critica a tutto spiano e poi cerca di fare comunicati sotto pressione dello stesso sindaco per smentire. C’è un solo motivo perché non firmano la sfiducia perché i consiglieri comunali in molti hanno interessi personali da curare al comune e altri stanno cercando di “arraffare” il più possibile. Forse sarà ancora rieletto per la mancanza del centrodestra che non si organizza e non mette tutte le liste con i simboli insieme, ma la sua incapacità Coppola l’ha messa in campo e la cartina di tornasole è la condizione in cui si trova Agropoli. Vergogna. Sergio Vessicchio