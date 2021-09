L’arrivo si Scanzi l’altra sera ad Agropoli aveva gettato ombre dubbiose sulla manifestazione culturale più importante del sud Italia come il settembre culturale di Agropoli. Roberto Vecchioni è salito al castello di Agropoli per presentare il suo libro ha fatto recuperare alla manifestazioni punti e serietà peraltro con un personaggio di spicco internazionale come Roberto Vecchio, un grandissimo a tutti i livelli. L’autorebianzolo ha parlato un’ora con grande enfasi sciorinando almeno una parte della sua inarrivabile cultura. Ha toccato molti aspetti della storia, della cultura e della musica, parlando a volte anche dettagliatamente del sul libro dal titolo “Lezioni di volo e di atterraggio” edito da Enaudi editore un saggio a trecentosessanta gradi su dei racconti fatti ai suoi ragazzi come ama ripetere.

“Sono delle lezioni che davo ai ragazzi al parco, verso la fine degli Anni Ottanta. Quando insegnavo, molte volte uscivamo dalla classe: le chiamavamo ‘Ore di follia’. Andavamo al parco, camminavamo, un po’ alla peripatetica, e partivamo da un tema . Per esempio, il volo. Ognuno poteva dire la sua. Questo esercizio secondo me serve tantissimo: esula dalla norma, è creativo e ai ragazzi piaceva moltissimo». Quanta nostalgia del rito della scuola che la pandemia ha messo a rischio.

«lezioni di volo» non è un titolo scelto a casa, intanto perchè il Professore non fa nulla a caso e poi perchè il volo è una metafora al lui cara, tant’è vero che si intitola «Ti insegnerò a volare» il brano che ha dedicato a Alex Zanardi, una sorta di inno alla resilienza perfetto in questi tempi di dolore: «e se non potrò correre e nemmeno camminare, imparerò a volare .. Mica sono le stelle e i santi men che meno, te lo fai tu il destino». «Un mio eroe – dice da sempre Vecchioni di Zanardi -. La storia di un campione che è andato oltre l’ostacolo della carrozzella e del trauma per migliorare sé stesso e gli altri con il suo modo di essere, che è un inno alla vita».

Volare, dunque. Anche se i tempi sono quelli che sono. «Io credo che ci si debba togliere dalla testa che qualcuno diventi migliore dopo aver passato un periodo del genere: avete presente la quiete dopo la tempesta?». Ma la rassegnazione non è da lui. Lo dice bene nel suo libro «La vita che si ama. Storie di felicità»: «L’eredità migliore che possiamo lasciare ai nostri figli – non solo i miei ma tutti i possibili figli del nostro mondo – è proprio la felicità: non l’euforia passeggera, ma l’estrema fiducia nella vita, che si sente anche nei momenti di sofferenza. Oggi c’è una corsa alla performance, al successo, al guadagno, che ci impedisce di vederla, di goderla». Parole che oggi suonano quasi profetiche. Non ci resta che volare. I riferimenti alla Maraini, la sua descrizione di donna il suo amore verso di lei ha occupato uno spazio dell’ora al castello di Agropoli dove alla fine si è commosso, la maglia di Troise di cui si è dichiarato grande fan. Ma quelle lacrime versate sulla ribalta del settembre culturale ad Agropoli si ricorderemo per lungo tempo.