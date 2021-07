Al peggio non c’è mai fine, quello che sta combinando il sindaco di Agropoli alla città è indegno. E’ diventato un peso, un danno per Agropoli e ogni azione che fa è pasticcio che si ripercuote sui citadini e sulla città. La questione delle alghe è un simbolo dello sfascio. Nella triste vicenda di Federica Nigro, la ragazzina al centro di una vicenda molto discussa nei giorni scorsi. Mentre la città era in ansia durante la notte il sindaco non se ne è proprio fottuto e non ha fatto nemmeno una telefonata di interessamento per sapere cosa fosse successo tranne, la mattina successiva, presentarsi a microfoni e taccuini a fare la soubrette come è abituato a fare ( ancora non ha capito che più parla e più si presenta e più fa fuguracce). Ma non gli è bastato. Con l’nchiesta ancora in atto, dopo il ritrovamento, proprio a dimostrazione che cerca solo la propaganda becera, si è lasciato andare in dichiarazioni mendacee, bugie e menzogne dove addirittura parla delle telecamere di videosorveglianza del comune che avrebbero aiutato nelle ricerche, ma le stesse sono spente ormai da tempo. Quest dimostra che non ha in mano il controllo del paese lui che è il capo della sicurezza cittadina. Ormai Adamo Coppola, per la città, è una dannosa zavorra, un peso insopportabile per Agropoli. Basile condiidato di Centrodestra è durissimo, questo il comunicato che ha licenziato.

IL COMUNICATO DI GIOVANNI BASILE

Sulla risoluzione della vicenda dei giorni scorsi, relativa all’allontanamento di Federica, un plauso va alle Forze dell’Ordine ed ai cittadini che si sono impegnati nelle ricerche. Mando un abbraccio forte a lei ed ai suoi cari affinché la serenità possa presto essere raggiunta. Pensavamo, purtroppo sbagliando, che la politica potesse e dovesse rimanere fuori da questi fatti. Il quasi ex Sindaco di Agropoli Adamo Coppola interviene in una intervista con la solita mania di protagonismo dichiarando che “Le telecamere che questa Amminsitrazione ha fatto installare si sono rivelate utili a far capire la dinamica della sparizione”. Lui ha inserito la Politica in una faccenda ancora da chiarire e lui, adesso, ci dovrà spiegare quali telecamere hanno assolto alla funzione indicata. Ci dica, a fronte delle tante spese e dei tanti proclami, quale telecamera pubblica, in via Risorgimento, sia in funzione ed abbia inquadrato la ragazza. A noi risulta, invece, che le uniche telecamere utili, e soprattutto funzionanti, siano quelle di attività commerciali, installate a loro spese! Il sindaco Coppola ha perso un’altra occasione per non fare brutta figura. Lui non riesce proprio ad evitarne, ma questa volta, la sua uscita, ha sapore di sciacallaggio. La città chiede a noi, che siamo l’alternativa, più sicurezza. Possiamo rispondere che il primo passo per un’Agropoli sicura è mandare a casa il Sindaco Coppola e la sua amministrazione.

LA SITUAZIONE

I motivi reali della scomparsa di Federica Nigro ancora non si conoscono. Non c’è nessuna versione ufficiale licenziata dalle forze dell’ordine ma non si esclude che nelle prossime ore possa esserci un comunicato nel quel verrà diramata la reale verità dei fatti.