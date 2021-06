La regione ha stanziato 500mila euro per la città di Agropoli per eliminare le alghe. Il comune di Agropoli già da molto tempo prima avrebbe dovuto toglierle. Ma nonostante questo ulteriore sforzo del presidente De Luca la situazione è disastrosa, scandalosa. Le alghe sono ancora sulle spiagge e per il momento,. sembra, hanno investito solo 20.000 euro a fronte dei 500mila già versati dalla regione. I lavori non sono iniziati e invece avrebbero dovuto lavorare anche di notte e nei giorni festivi. Per di più c’è da dire che stando alle voci che circolano sembra che l’amministrazione sarebbe orientata a non togliere le montagne accumulate negli altri anni. Una vergogna. Dov’è l’opposizione? Dov’è Nino Abate, vabbè di questo è inutile parlare , ma Gisella Botticchio e Mario Pesca devono intervenire perchè è impensabile che 500mila euro non vengano spese.

Dove finiranno i soldi messi a disposizione dal presidente della regione? Una vergogna, uno scandalo. Da una parte il sindaco e dall’altra La Porta,. il quale gestisce lottizzando l’ufficio demanio, hanno bloccato Agropoli, si devono vergognare. La città sta cominciando a dare segni di nervosismo. Stamane al Lido azzurro la gente ha disdetto appartamenti e non ha potuto scendere sull’arenile. Dai balconi sono arrivati i più disparati giudizi contro il sindaco, lo hanno definito in tuti i modi. Una città tenuta sotto scacco da La Porta e Adamo coppola fatta diventare la vergogna del Cilento. Il Pd cosa fa. Al netto delle persone serie dalle quali è rappresentato dal punto di vista politico sono un fallimento assoluto. Forse è la peggiore classe dirigente che il partito democratico agropolese ha mai espresso. La responsabilità dello sfascio di Agropoli e anche la loro perchè consentono tale situazione e non muovono un dito. Dei pivellini ridicolizzati da La Porta e anche da Adamo Coppola il quale non si rapporta con loro e li ha messi all’angolo. In questo marasma si prosegue. Vergogna. IN BASSO LE FOTO

I lidi e l’arenile libero del Lido Azzurro piene di valanghe di alghe

Le montagne di alghe accumulate nel corso degli anni, sono diventati cespugli

La montagna del lido azzurro diventata una vergogna totale. Va rimossa subito coni soldi della regione e invece gli incapaci del municipio vorrebbe rinviare il tutto a settembre

Qui siamo alla Marina, uno scandalo mondiale, le alghe ammontonate da 4 anni e ricoperte ormai di erbe sono diventate tutt’uno con la rupe.

la spiaggia della marina ripulita in parte dai privati ma con le alghe ancora ammassate, era diventata una foresta di piante che i privati hanno rimosso

Uno degli angoli più belli della costa sud di Salerno sfregiato dalla montagna di alghe

Si può notare da questa foto lo stato pietoso in cui si trova anche la spiaggia della marina