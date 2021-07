Il sindaco di Agropoli è sempre più solo o quanto meno lasciato volutamente solo. La sua impopolartà in questo momento è assoluta e hanno paura di farsi vedere insieme a lui per non perdere voti e consensi ma vogliono comunque continuare a mentenere le poltrone. Ieri dopo l’avviso di garanzia ricevuto insieme ad altre 11 persone( leggi qua) la sua solitudine si è constatata con mano. Il primo cittadino aveva chiamato tutti per un caffè alle 19-00 davanti al bar Anna ma dell’intera maggioranza si sono presentati il consigliere comunale Crispino del Pd, il consigliere Bufano del gruppo La Porta e il consigliere Franco Di Biasi del Psi. C’era poi Sorrentino del direttivo PD. Nessuno era presente e questo dimostra che la maggioranza è ormai solo un fatto numerico, che si vergognano a farsi vedere con il sindaco per paura di perdere voti. Il Sindaco Adamo Coppola sempre piu un uomo solo, abbandonato dall’intero gruppo di maggioranza, dopo le note vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto.

Non c’è stato nessuno dei suoi consiglieri che gli ha espresso solidarietà adesso tutti scappano nemmeno un caffe al bar in segno di vicinanza.Un aspetto però va chiarito, l’avviso di garanzia ricevuto dal sindaco potrà anche non trasformarsi in rinvio a giudizio ed è facile che questo accada. Al primo cittadino viene contestato un atto del 2017 quando era assessore al bilancio e che ha sanato quando è diventato sindaco nel 2018 a dimostrazione che non ci può essere stato dolo in quello che ha fatto e questo potrebbe far propendere per l’archiviazione e non per il rinvio a giudizio del primo cittadino. La mancanza di elementi delittuosi si riscontra anche nel fatto che non c’è stato motivo di allontanare il sindaco dal comune per inquinamento delle prove e questo la dice lunga sul fatto che la situazione non sembra poi così pesante e che si potrebbe arrivare all’archiviazione. Se si considera che il sindaco dell’epoca Alfieri non ha avuto l’avviso di garanzia dimostra che difficilmente, per il sindaco ci può essere uno strascico giudiziario.Rimane l’atteggiamento della maggioranza, o meglio dell’ex maggioranza. Al sindaco non si può perdonare lo schifo in qui ha ridotto Agropoli cosa che persevera visto che non si muove a togliere le alghe e a ripulire almeno gli arenili. Sergio Vessicchio