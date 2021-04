AGROPOLI, SMANTELLATO IL MUSEO ARCHEOLOGICO , UN’ALTRA PORCATA PER DARE LE SALE AI NULLAFACENTI

Al peggio non c’è mai fine. L’amministrazione comunale attuale al comune di Agropoli sta provvedendo a smantellare le conquiste fatte da Franco Alfieri. Non sappiamo se questa volta c’entri o meno Massimo La Porta, più no che si, non ne siamo certi, ma un fatto è certo anche questa volta hanno fatto una porcata per favorire i soliti casalino . Hanno trasferito lo storico museo archeologico voluto da Franco Alfieri nel 2011, dal palazzo civico in due sale del castello. Una porcheria di quelle grandiose. Il Palazzo Civico delle Arti di via Pisacane è stato recuperato nel 2011 ed è divenuto punto di interesse turistico e culturale della città: ospita al piano terra il museo civico, il primo piano è allestito con diverse sale espositive, mentre il secondo piano è sede della biblioteca comunale e appunto il museo archeologico.Toglierlo dalla sua sede ormai famosa e popolare perchè serve spazio ai nullafacenti, lecchini, ai quali l’amministrazione Alfieri prima e quella Coppola oggi danno il “REDDITO DI SCIACALLAGGIO”. Si perchè casalino e i suoi compagni prendono il “REDDITO DI SCIACALLAGGIO” con contributi a pioggia, prebende e finanziamenti vari ma anche opportunità di impiego stagionali senza fare nessuna gara d’appalto, senza mai consultare altre associazioni da parte dell’amministrazione. E ora dopo gli spazi che già occupano gratis in strutture e magazzini del comune occuperanno anche le stanze del Palazzo Civico delle arti.

COSA CONTIENE IL MUSEO ARCHEOLOGICO

Il museo che prenderà posto presso il castello ospita una ricca sezione archeologica che contiene la storia della colonizzazione, dell’evoluzione e dei traffici commerciali dei popoli che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

I reperti archeologici illustrano la storia del territorio agropolese e include una sezione dei corredi funerari lucani del IV secolo a. C.. Viene documentata anche la fase tardo-antica che visse il territorio, riscontrabile grazie ai materiali rinvenuti nella necropoli situata nella località San Marco di Agropoli. Per avere un riscontro concreto sul numero dei visitatori bisognerà attendere la fine del lockdown e il ripristino delle attività culturali e turistiche al momento sospese per motivi sanitari. (clicca qua)

LA MOTIVAZIONE DELLA DISTRUZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO

Una volta smantellato il museo archeologico, il piano terra del Palazzo Civico delle Arti sarà destinato ad ampliare gli spazi dedicati alla lettura della biblioteca comunale ( cioè praticamente niente); il primo piano sarà dedicato alla pittura, alla scultura con le sale espositive(copertura per la casalino band), quale centro informativo e aggregativo locale per i giovani (aggregazione della casalino band formata dai soliti nullafacenti al soldo di Adamo Coppola con i fondi della collettività e della povera gente). Una “okkupazione” abusiva sottoforma di spazi per i giovani. Uno schifo. Siamo allo solite con l’opposizione che sta zitta, non parla, non dice niente. Un po come quando non hanno voluto dare la spiaggia che gli spettava al Lido azzurro e trovarono la boiata di spiaggia per i diversamente abili, categoria che proprio su quella spiaggia mai è potuta andare perchè impedita da grosse bariere architettoniche. Le trovano tutte per favorire i loro amici e associati.

LA GRANDE MENZOGNA

Mentre da anni viene salutata con grande soddisfazione la presenza dei turisti e degli esperti nel museo archeologico presso il palazzo civico delle arti rimesso a nuovo da Franco Alfieri, ora dal comune si evidenzia una grande bugia per mettere il cappello all’operazione che ha smantellato il museo e guardate come motivano: “Il numero dei visitatori del museo ha dimostrato che negli anni esso non è stato oggetto di particolare attenzione da parte dei turisti, difatti la sua fruizione non ha raggiunto i numeri sperati si è pensato ad un trasferimento presso l’antico maniero delle sale museali oggi nel Palazzo con affaccio sul porto turistico.” Vergogna perchè mentono sapendo di mentire spudoratamente. Sono notevoli i flussi di turisti arrivati da ogni parte come ha spesso detto l’ex sindaco Franco Alfieri. Certo il crollo c’è stato negli ultimi tempi con l’emergenza, ma basta domandare a chi s’impegna quotidianamente per Il Museo Civico delle arti, o ai numeri dei progetti in essere del servizio civile per dimostrare l’esatto contrario. Ancora una volta dobbiamo essere noi a far aprire gli occhi sugli intrallazzi del municipio vista la mancanza di opposizione e di una alternativa valida ad un’amministrazione, rotta, spaccata, frantumata e quindi non all’altezza di amministrare la città. C’è solo una gestione del potere meschina, una spartzione fetente e schifosa della città, da chi ha interessi nel Puc con consiglieri appoggiati dai cognati messi nelle aree di riferimento per fare i cazzi loro, o con altri consiglierei che hanno pendenze che grazie alla poltrona possono coprire e “apparare”o ancora altri che aspettano il momento opportuno per “acchiappare”.Poi c’è casalino e i suo fratelli che prendono tutto a mani in basso con il sindaco che si presta purtroppo a questa giostra velenosa che ha incquinato il comune di Agropoli. Smantellare addirittura il museo archeologico e andarlo a confinare in due sale del castello dove si fa anche la casa di babbo natale ( altro grande babà) e dove i fruitori delle nuove sale del palazzo delle arti ( i casalino band) gesticono i flussi turistici e coordinano l’organizzazione senza fare gare d’appalto con ASSEGNAZIONI dirette non sappiamo quanto legali, è stato la ciliegina sulla torta per i fruitori del REDDITO DI SCIACALLAGGIO, da non confondere con il reddito di Cittadinanza, attraverso la quale ora hanno un controllo totale del patrimonio comunale. L’opposizione è già pronta a visitare le nuove sale del castello e il museo archeologico, da buoni spettatatori sono pronti ad applaudire l’enesima porcata dell’amministrazione ai danni della città e della gente agropolese. Sergio Vessicchio