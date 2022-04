Le nostre anticipazioni erano vere, reali e come sempre precise (leggi qua). I carabinieri su mandato della repubblica di Vallo della Lucania, procuratore Ricci, hanno acquisito tutti gli atti relativi alla sfiducia al sindaco. Oltre ad essere un atto dovuto da parte delle forze dell’ordine come nel caso delle dimissioni dei tre assessori, questa volta c’è un’azione della procura la quale, probabilmente, vuole vederci chiaro sui motivi che hanno portato, a 50 giorni circa dal voto, alla sfiducia al sindaco. L’impressione è che la procura ha subodorato qualcosa di poco chiaro nell’affaire Agropoli Cilento servizi i cui vertici sarebbero stati rimossi oggi, come aveva annunciato il sindaco, e con la sfiducia l’azione sindacale è stata troncata sul nascere e così sia il direttore generale Capozzoli che il presidente Gorga rimangono al loro posto(avrebbero dovuto dimettersi per coerenza con i tre assessori), sono sostenitori di Mutalipassi possono gestire i circa 2.000 voti controllati nell’Agropoli Cilento servizi e metterli proprio sull’ex assessore al bilancio eletto con La Porta, passato con Coppola e trafugato negli alfierani e ora candidato sindaco per molti testa di legno di un sistema che Adamo Coppola e, ancor prima Massimo La Porta, non voleva più servire. Da voci molto accreditate i carabinieri e il procuratore Ricci cercherebbero conferme sul fatto che al momento della firma davanti al notaio La Greca, insieme con i 10 firmatari, c’erano anche Franco Alfieri e Giuseppe Capozzoli. Tempistica e motivazioni sono i segmenti sui quali si muove la procura della repubblica. Tutto questo, come si può notare, sta ritardando la nomina del commissario prefettizio anche perchè il prefetto che segue attentamente la vicenda deve fare le giuste valutazioni e individuare la figura giusta da mandare in questo clima rovente e avvelenato. Non sarà un compito semplice per il nuovo commissario il quale deve stare bene attento alle collusione tra i funzionari e la politica ma anche tra la gestione amministrativa e i condizionamenti esterni. Per intanto Adamo Coppola fino all’arrivo del commissario deve gestire l’ordinaria amministrazione. Il sindaco uscente sta preparando la relazione per il commissario nella quale ci saranno le linee guida del lavoro fatto e da fare e su questa relazione si muoverà il rappresentante del ministero degli interni.

BLOCCATO IL CONCORSO DELL’AGROPOLI CILENTO SERVIZI

Le voci si rincorrono e il “sistema” di potere sull’asse Municipo-Agropoli Cilento servizi, naviga spedito per cercare di far man basso di tutto a scapito di una città ormai vittima di bande le quali si spartiscono posti e potere. Dopo il nostro articolo(clicca qua) nel quale si evidenziava come i vertici dell’Agropoli Cilento servizi non si sono dimessi per pilotare i concorsi in itinere stranamente gli stessi concorsi hanno subito un clamoroso stop con scuse più o meno particolari. Di fatto le voci sostengono una fatto abbastanza inquietante, i concorsi avrebbero dovuto vincerli il fratello di Mutalipassi e la compagna di Giuseppe Capozzoli. Sarà vero? Sta di fatto che i concorsi dopo il nostro articolo sono stati bloccati e per il momento si sta guardando ad altro. In questo clima si sta aprendo una campagna elettorale molto complessa. Se non ci saranno veleni vuol dire che si coprono l’uno con l’altro e in questo dobbiamo dire che il sindaco uscente sta facendo troppo silenzio. Non parla, non reagisce, non attacca. Tenere il profilo basso lo ha portato a rimanere solo, deve parlare, deve dire quanto sa, mettere fuori le verità di cui è in possesso.

LE ELEZIONI

E’ strano come il sindaco uscente Coppola, la vice sindaco defenestrata Serra e il presidente del consiglio comunale La Porta, l’assessore al bilancio Mutalipassi, sono schierati da soli in campagna elettorale con le loro coalizioni uno contro l’altro con il rischio molto concreto di una dilatazione del voto. Erano tutti con Franco Alfieri, erano la forza di Alfieri, a parte Mutalipassi, insieme a Eugenio Benevento vice sindaco uscente e fresco di rinuncia per una candidatura. Alfieri probabilmente ora cerca nuove leve perchè li accusa di avergli fatto perdere le elezioni alla camera dei deputati. Sergio Vessicchio