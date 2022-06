SCONTRO ISTITUZIONALE ALFIERI E L’ASSESSORE AL DEMANIO, INTERVENGANO IL SINDACO FACCIA GIALLA E L’ASSESSORE AL TURISMO APICELLA

L’incapacità di Di Filippo assessore al porto e al demanio è evidente e purtroppo pesa come un macigno sulla città di Agropoli, sul turismo e sulla nascita di questa amministrazione scarsa e controproducente per la città. Faccia gialla da buon Ponzio Pilato (faccia gialla appunto) si è subito lavato le mani mentre sa bene che i 500mila euro nel bilancio ci sono e lui sa anche dove sono. Sono stati stanziati per intercessione di Franco Alfieri e del capogruppo al consiglio regionale del Pd Casillo, sia per la marina che per il Lido azzurro. Alfieri ha chiaramente detto che le alghe saranno tolte: ” Ora togliamo quelle davanti ai lidi(i lavori partono fa qualche ora NDR) e poi subito anche il montone per il quale abbiamo fatto arrivare l’anno scorso 500mila euro, statene certi”.

La commissaria prefettizia aveva continuato il lavoro di Adamo Coppola in questa direzione ma improvvisamente, non sapendo dove mettere le mani, l’assessore al demanio Di Filippo frena e dice no, non si devono togliere. Il sindaco precedente e la commissaria con conferme di Alfieri hanno individuato anche l’area in cui devono essere portate. Se l’assessore al demanio blocca l’iter perchè è palesemente incapace, il sindaco e l’assessore al turismo procedano sulle parole dette da Franco Alfieri e tolgano le alghe dagli arenili, subito. Faccia gialla non continui a fare il parassita perchè per fare il sindaco prende 3.500 euro al mese e non può lavarsi le mani di tutto e tutti. Questa è una crisi oltre che istituzionale anche sociale, Agropoli in mano a questa gente è destinata ad un capitombolo totale. Alfieri si rimbocchi le maniche e si insedi almeno per 5-5 ore al giorno e porti avanti la città. Il guaio con faccia gialla nella stanza del sindaco è uno schiaffo ad Agropoli e agli agropolesi. Sergio Vessicchio