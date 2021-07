Le alghe, ma non solo, stanno costringendo la gente a scappare da Agropoli verso lidi diversi. In tanti hanno disdetto perdendoci anche la caparra, altri sono costretti ad andare al mare ad Acciaroli, Santa Maria e Paestum. La città è in ginocchio dal punto di vista turistico ma affanna anche sotto l’aspetto quotidiano. La politica cittadina ha perso il controllo, l’amministrazione ormai spaccata in due tronconi (gli anti Alfieri e i pro Alfieri) non amministra più, è ferma al palo e non riesce a muoversi. Siamo all’uno contro tutti. Una vergogna. Da una parte il sindaco ormai chiuso nella sua incapacità, costretto a prendere atto del suo fallimento, e dall’altra assessori, consiglieri costretti a barcamenarsi di qua e di là per tenersi a galla nel si salvi chi può. La città è totalmente senza controllo e senza amministrazione per colpa di questa situazione di incapacità totale.

E il pd ormai ha toccato il fondo con un sindaco che non lo segue e loro distanti anni luce dalle posizioni del primo cittadino, non hanno il coraggio di mandarlo a casa, sarebbe la cosa più giusta da farsi in questo delicatissimo momento. Agenzie di viaggio, booking e via dicendo stanno saltando per via delle proteste, B&B vuoti, ristoranti e pizzerie che lavorano solo il sabato e la domenica, la movida è rimasta un lontano ricordo, nemmeno quella più funziona. E’ tutto finito e quando scrivevamo, qualche anno fa, che l’indirizzo dato dal sindaco Coppola non era turistico oggi ci accorgiamo di come avevamo visto lontano. Ma non era difficile immaginarlo. Sergio Vessicchio