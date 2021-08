Si sono rinsellati proprio tutti per l’ennesima cacata di un sindaco che ormai ha perso la testa, le staffe e anche la bussola. Come se no bastassero i guai che sta combinando per l’intera città, ogni mossa fa un guaio. L’ennesimo lo starebbe facendo, usiamo il condizionale per i dubbi che stanno avanzando tutti al comune e nel partito, con due millantatori, due “muccusiell” i quali si vendono la fontana di trevi. Non ultimo hanno fatto una figura di merda per un video ad una nota struttura agropolese, roba al di sotto del dilettantismo puro, amatoriale pasticciato oltre che uno dei due, è stato colto con le mani nel sacco mentre faceva parcheggiare in un garage e poi mandava la gente da un’altra parte il tutto con la supervisione di una nota camaleontica donna di Agropoli alla ricerca di notorietà attraverso i social.

Il sindaco è stato duramente contestato all’interno dello staff della comunicazione, nella maggioranza e anche in giunta dove un esponente della giunta ha portato un dossier sui due personaggi in questione relativo ad un’attività di spionaggio e di registrazioni audio telefonici con i quali, pare, sono già finiti nelle mire delle procure di Vallo della Lucania, Nola e Santa Maria Capua a Vetere. Un altro danno del sindaco al quale probabilmente qualcuno li avrà raccomandati. Dall’amministrazione ci sono alcuni consiglieri che, pare, abbiano fatto presente alla guardia di finanza le attività dei soggetti ben noti ormai nella comunità agropolese. Il modus operandi è questo, si fanno raccomandare e poi si presentano facendo prezzi rabbracciati rispetto ad altri e con un attività di convincimento prendono in giro e fregano i titolari dei locali. Una volta entrati in confidenza cominciano ad organizzare delle serate e piazzano la tenda. Sembra che i due abbiano chiamato più persone per farli entrare in un ipotetico staff del sindaco Adamo Coppola ormai arrivato alla frutta. Dal pd sono arrivati siluri contro il primo cittadino ancora al centro di polemiche per quest’altra cazzata. Una cosa sono i locali pubblici che si servono di queste persone per riempire , sono dei privati, un’altra cosa è l’immagine di un sindaco peraltro già ai “minimi storici” dice Franco Alfieri il quale deve anche dimostrare in quale modo li pagano. Dallo staff ufficiale del sindaco arrivano chiari segnali di guerra contro coloro che sono stati definiti “i muccusiel” della comunicazione e fanno sapere di rimettere il mandato se li vedranno ancora gironzolare per il comune.