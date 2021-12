Prosegue a ritmo serrato la vaccinazione di Agropoli. Nella sede della croce rossa, la palestra donata dall’ammiragli Ponz di via taverna, tanta agente si sta vaccinando. Tutto molto ordinato e con serietà da parte dei medici e dei paramedici ma anche di tutta la struttura impegnata nel difficile e capillare sistema di vaccinazione. Impegnati seriamente e con disponibilità i soldati in guerra alla hub agropolese stanno affrontando questa dura battaglia contro il covid. La gente con devozione e serietà si presenta e viene ricevuta con garbo, sorriso e tanta disponibilità da tutti. E questo rende più sereno l’avvicinamento alla punturina per il vaccino. In tanti hanno dubbi, paure, titubanze e per questo motivo l’arrivo in sede è sempre molto particolare. L’ambiente però è quello giusto per mettere tutti al proprio agio.

I volontari della croce rossa, della protezione civile, medici, infermieri, organizzatori tutti insieme stanno dando un contributo notevole alla città di Agropoli sia in questa hub che all’ospedale dove peraltro il reparto covid costringe i medici e gli infermieri ma anche le altre categorie a sforzi enormi. Sono loro i nostri soldati sul campo di battaglia, sono l’orgoglio di questa città che in questo momento è colpita come in passato dall’emergenza. A loro va il nostro abbraccio e il nostro augurio più forte senza dimenticare i medici di base, i farmacisti, i medici dell’asl, dell’USCA, tutti impegnati sul campo. Grazie a loro, grazie a questa gente è Natale ogni giorno in questa pandemia ormai endemica e infinita. Tanti auguri cari soldati agropolesi e grazie di tutto. Un pensiero e un abbraccio forte a chi sta trascorrendo il Natale insieme al covid, lo stato d’animo sarà sotto i piedi ma il nostro pensiero va anche e soprattutto a loro e ai loro familiari perchè con il virus in corpo è difficile riflettere e pensare. Tanti cari auguri. In basso la tabella per le date della vaccinazione. Sergio Vessicchio