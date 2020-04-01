AGROPOLI CRONACA IN PRIMO PIANO AGROPOLI,182.000 EURO PER LA SPESA DELLE FAMIGLIE POVERE COME ACCEDERE/IL VIDEO DEL SINDACO admin 38 minuti ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa Tags: :Agropoli spesa Continue Reading Previous: AGROPOLI,STARE IN CASA E PIU’ SPESA A DOMICILIO IL BILANCIO E’ GIA’ TROPPO ALTO E IN REGIONE IL NUMERO CRESCE/I SUPERMERCATI CHE PORTANO LA SPESA A CASA Articoli correlati AGROPOLI,STARE IN CASA E PIU’ SPESA A DOMICILIO IL BILANCIO E’ GIA’ TROPPO ALTO E IN REGIONE IL NUMERO CRESCE/I SUPERMERCATI CHE PORTANO LA SPESA A CASA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI AGROPOLI,STARE IN CASA E PIU’ SPESA A DOMICILIO IL BILANCIO E’ GIA’ TROPPO ALTO E IN REGIONE IL NUMERO CRESCE/I SUPERMERCATI CHE PORTANO LA SPESA A CASA admin 4 ore ago AGROPOLI,LA RIANIMATIVA RESTA ANCORA UN MESE ACCOLTO L’APPELLO DEL SINDACO COPPOLA,A CAPACCIO I CITTADINI CHIEDONO LA CROCE AZZURRA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI ATTUALITA' IN PRIMO PIANO AGROPOLI,LA RIANIMATIVA RESTA ANCORA UN MESE ACCOLTO L’APPELLO DEL SINDACO COPPOLA,A CAPACCIO I CITTADINI CHIEDONO LA CROCE AZZURRA admin 6 ore ago CAMPANIA SALE A 2231 IL NUMERO DEI CONTAGIATI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO CAMPANIA SALE A 2231 IL NUMERO DEI CONTAGIATI admin 20 ore ago SALERNO,GIOVANE DEVASTA UNA VETRINA DENUNCIATO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO SALERNO,GIOVANE DEVASTA UNA VETRINA DENUNCIATO admin 20 ore ago DE LUCA DURISSIMO CON IL GOVERNO:”IRRESPONSABILILA CAMPANIA RESTA CHIUSA” Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO DE LUCA DURISSIMO CON IL GOVERNO:”IRRESPONSABILILA CAMPANIA RESTA CHIUSA” admin 21 ore ago DE LUCA DURISSIMO CON IL GOVERNO:”IRRESPONSABILILA CAMPANIA RESTA CHIUSA” Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa CRONACA IN PRIMO PIANO DE LUCA DURISSIMO CON IL GOVERNO:”IRRESPONSABILILA CAMPANIA RESTA CHIUSA” admin 1 giorno ago