Una vita al servizio della società civile attraverso i ruoli che aveva scelto. Il prof. Michele Nigro è deceduto la notte scorsa, aveva 75 anni e per oltre quaranta anni ha partecipato alla vita sociale di Agropoli da protagonista. Socialista in una stagione felice per la politica agropolese dove sono nati e passate menti locali di rara eccellenza. Ha fatto parte della politica quando questa è stata interpretata dai “migliori” in città. Mai banale, al servizio della società civile come educatore, come insegnate e come politico. Già vice sindaco del primo sindacato di Paolo Serra, più volte assessore, capogruppo e consigliere comunale. per anni la città di Agropoli si è avvalsa della cartellonistica ideata dal Prof. Nigro. Fu coinvolto nella tangentopoli locale nel 1992 ma ne uscì a testa alta grazie alla sua conclamata onestà della quale tutti i tribunali non poterono non prenderne atto.

Nella scuola si ricordano glia anni del liceo scientifico ma in special modo la sua presidenza alla ragioneria, l’istituto tecnico commerciale dove era diventato un punto di riferimento culturale e prestigioso per la scuola agropolese, dopo di lui il vuoto. Salì alla ribalta delle cronaca nazionali quando seppe che ad Agropoli sarebbe venuto Moggi in piena bufera di calciopoli nel 2007, e colse l’occasione per invitarlo alla scuola per incontrare i giovani, in Italia si scatenò una bufera tanto da finire al tg 1 e con l’ammonizione del ministro della pubblica istruzione ad intervenire. Poi gli anni della pensione, della malattia, l’epilogo, il tramonto per un personaggio di cui la città deve andare fiera per quanto ha dato, per quanto ha lasciato e per ciò che ha trasmesso. Sergio Vessicchio