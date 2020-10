La tribuna del Landolfi con gli agropolesi(si noti)con il sorriso sulle labbra e la fierezza di stare su quel campo.Il sindaco e l’amministrazione attuale non sanno minimamente cosa significa essere agropolesi ,stanno calpestando la storia di questa città e i ricordi,ormai assalgono i nostalgici.

Il mitico campo sportivo Gino Landolfi trasformato in un parcheggio doveva dare sfogo al concentramento di traffico del centro di Agropoli.La trasformazione da campo sportivo a parcheggio che schiaffeggiava la storia della città fu applaudita dal 90 per cento della cittadina come fatto pratico e decisamente positivo.Il parcheggio libero doveva servire al commercio e al traffico per snellire il tutto.Invece nel corso del tempo è prima diventato un posto isolato con drogati che imperavano,parcheggiatori abusivi che minacciavano e poi con i venditori di calcini che rompevano le palle a chiunque, e oggi un business dell’amministrazione comunale incapace di trovare fondi europei,di farsi finanziare progetti e di pianificare lo sviluppo della città e pensa di fare soldi con i parcheggi mettendo la tassa anche sull’ultimo baluardo rimasto il Landolfi,sottratto allo sport e usato come bancomat .Invece di venire incontro alla popolazione alla quale è stato negato uno spazio per lo sport e lasciare il parcheggio libero,”sequestrano”l’area e ci fanno soldi. Il fondo è raschiato.Ricordiamo che una parte di quel campo sportivo venne donato dalla chiesa per attività sportive.In questo modo hanno calpestato la dignità di una città,il passato,tanta gente che sul quel campo ha scritto la storia dell’us Agropoli in quasi 100 anni di calcio.La città ha accettato e applaudito(noi non siamo mai stati d’accordo) la scelta di trasformare il campo in parcheggio,non accetterà facilmente di vedersi negare lo spazio.GLi amministratori hanno dimostrato di non conoscere la storia della città,di non avere a cuore le sorti di Agropoli e di usare il potere amministrativo(fascista) negando uno spazio vitale per Agropoli e la libertà dei propri cittadini.Il Landolfi a pagamento è un disastro amministrativo,è la negazione di Agropoli ma è anche la conferma che la città non c’è più.E’ diventata una cittadina dormitorio che si fa imporre le scelte dall’amministrazione di turno,che non ha più anima ne autostima e che ha nei cittadini i suoi primi e validi turisti.Ormai gli agropolesi sono i turisti di Agropoli,non ci sono associazioni,non ci sono partiti,nopn ci sono aggregazioni culturali,non ci sono movimenti di proposta.Non c’è più niente.Ci sono i turisti locali che si godono le bellezze tenute male dall’amministrazione cartina di tornasole degli abitanti turisti agropolesi.Sergio Vessicchio

IL COMUNICATO STAMPA DEL COMUNE CHE INFORMA SULLE NUOVE NORME DI PAGAMENTO DEL LANDOLFI

Abbonamenti speciali per il parcheggio “Landolfi”

Il parcheggio presso l’ex campo sportivo “G. Landolfi” di Agropoli ad un costo agevolato. Lo ha deciso il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola in accordo con l’assessore alle Politiche economiche e finanziarie, Roberto Mutalipassi.

«Concluse le ultime operazioni per l’approvazione del bilancio – affermano entrambi – abbiamo pensato ad una soluzione che andasse incontro a cittadini e commercianti. Nel ricordare che la tariffa era comunque prevista in forma agevolata rispetto a quella previgente (ossia 0,50 euro/ora rispetto a 1,00 euro/ora) abbiamo previsto la possibilità di pagare un prezzo simbolico per posteggiare l’auto presso il parcheggio del centro, evitando nel contempo che ci sia chi permane per mesi nello stesso punto, creandosi un garage all’aperto, completamente gratuito. Abbiamo invece necessità, specie in prossimità del centro cittadino, che ci sia una rotazione al fine di poter agevolare il posteggio per tutti coloro ne hanno necessità».

Questo il funzionamento della nuova tariffazione, che prevede due modalità: coloro che stipuleranno un abbonamento speciale (per il solo parcheggio “Landolfi”), valido dal mese di ottobre 2020 al mese di maggio 2021, pagheranno 25 euro (pari a poco più di 3,00 euro mensili); in alternativa potrà essere stipulato un abbonamento per un solo mese a 5,00 euro. Per chi invece non vorrà abbonarsi o comunque è solo di passaggio, il pagamento orario per sostare sarà di 1,00 euro la prima ora e 0,50 euro per le successive.

«Come nel periodo estivo – evidenziano ancora il sindaco Coppola e l’assessore Mutalipassi – in cui il parcheggio era gratuito fino alle 18,00 per poi diventare a pagamento, per agevolare gli esercenti, la nuova tariffazione darà respiro al commercio ma eviterà anche che il parcheggio sia solo per pochi».

Si precisa che l’abbonamento potrà essere ritirato in loco, in quanto sarà presente una postazione con personale dedicato.