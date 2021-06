Ancora una volta Agropoli, per colpa dell’amministrazione comunale e specificamente del sindaco, finisce sulla rai per un cattivo esempio e questa volta la vergogna delle alghe è stata spiattellata agli occhi dei telespettatori. L’inviato Enzo Ragone arrivato sul demanio agropolese per parlare di un finanziamento sbloccato grazie al consigliere regionale del Psi Andrea Volpe molto vicino a Vincenzo De Luca (La Porta farebbe bene a non vendersi tale atto regionale perchè noi sappiamo i fatti) si è trovato davanti alle montagne di alghe accumulate ancora una volta per l’incuria e l’inefficienza di una classe politica inetta, incapace, indegna per la città di Agropoli con un ufficio demanio interamente lottizzato da Massimo La Porta e il risultato sono le montagne di alghe. Il giornalista Enzo Ragone ha cercato di fare un servizio costruttivo per la città di Agropoli ma è rimasto spiazzato da una notizia che non gli avevano dato e cioè che ci sono cumuli di alghe diventate immondizia fermi da anni e “ammontonati” alla marina e al lido azzurro.

Non sono solo quelle spiaggiate di recente di cui parlerebbe il finanziamento impugnato giustamente dal giornalista per il quale è stato inviato dalla redazione sulle spiagge agropolesi ma le vecchie alghe ormai diventate montagne di rifiuti, discariche sulle spiagge. Una vergogna. E anche questa volta come fa quando si traveste da Vanna Marchi il sindaco con le solite fake news ha cercato di cadere in piedi. E’ un bugiardo a tutti i livelli e pensa di prendere in giro i cittadini. Intanto il servizio parlava di uno sgombero delle alghe a partire da oggi ma al momento i lavori non sono cominciati e siamo al 4 giugno quando nel resto del Cilento già sono pronte e praticabili mentre ad Agropoli oltre a quelle con le alghe e qualche tentativo di privati si presentano impraticabili, senza servizi e totalmente abbandonate mentre il sindaco cercava di arrampicarsi sugli specchi nell’intervista di Rai 3. Ci chiediamo se Agropoli merita tutto questo, se il primo cittadino si rende conto dei danni fatti alla città, se mente sapendo di mentire o se lo fa perchè crede davvero a quanto dice. E questo sarebbe grave patologicamente. IN BASSO IL SERVIZIO DI RAI 3