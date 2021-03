Adamo Coppola sindaco di Agropoli e il vice presidente della giunta regionale Fulvio Bonavitacola

Per togliere le alghe se ne parla fra tre anni. Fulvio Bonavitacola gela il sindaco di Agropoli Adamo Coppola. Infruttuoso e improduttivo incontro tra il sindaco di Agropoli e il vice presidente della regione il salernitano Fulvio Bonavitacola. Lo stesso sindaco di Agropoli conferma attraverso i social una netta mancanza di volontà da parte della regione di risolvere il problema in tempi brevi. Il sindaco scrive:

“Questa mattina ho incontrato l’on. Fulvio Bonavitacola, vice presidente della Regione Campania e assessore all’Ambiente. Con lui ho affrontato nuovamente il tema della posidonia spiaggiata, al fine di accelerare le tempistiche per una risoluzione della problematica afferente le nostre, come le altre spiagge della costa cilentana. A margine dell’incontro, mi è stato assicurato che l’argomento sarà portato in discussione in Consiglio regionale per procedere, da un lato con un intervento di risanamento costiero e dall’altro per lavorare alla costruzione di un impianto in grado di far rientrare la posidonia spiaggiata nel ciclo integrato dei rifiuti, abbattendo gli attuali costi eccessivi di smaltimento. Al vaglio anche una modifica della legge regionale su tale aspetto. Attendiamo fiduciosi”. Il risanamento costiero va programmato e messo in bilancio e poi effettuato, per costruire l’impianto ci vogliono 3 o 4 anni quindi si deduce che le alghe anche per la prossima estate rimarranno al loro posto come noi abbiamo sottolineato nelle news di www.canalecinquetv.it,per vedere il servizio clicca qua. Uno schifo esagerato per il quale non si riesce a venirne fuori. la gestione amministrativa guidata da Coppola e La Porta fa acqua da tutte le parti e la città ne sta pagando le conseguenza continuamente. L’emergenza sta facendo il resto.