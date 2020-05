Da tempo ormai pensiamo che le bandiere blu sono come il pallone d’oro ai calciatori non serve a niente,è artefatto,e non dice la verità soprattutto nel caso di Agropoli la vera cartina di tornasole dell’inutilità di questo simbolico quanto inutile,altro che prestigioso, riconoscimento.Come fa Agropoli avere la bandiera blu con tutte le alghe che ci sono,senza spiagge,con un fiume che inquina costantemente,un porto fradicio,con le strade che costeggiano il mare piene di smog e con le corse automobilistiche dalla mattina alla sera all’altezza delle strade attigue al mare?Ad Agropoli non ci sono i servizi necessari,molti cittadini non se ne fottono di tutelare i beni naturali che la natura ha dato alla città e continuano a sporcare e ad inquinare. .Basta con questa presa per culo data alle amministrazioni di sinistra con la complicità di un ministero che non sa trovare una soluzione per togliere le alghe(dicono che è una fortuna la poseidonia simbolo di acque pulite)non quelle fradice sulle rive piene di insetti e di sporcizia con le amministrazione a mani legati senza poterle rimuovere se non mettendo le mani nei bilanci comunali.

Ora basta con il buonismo e con la favola che le bandiere blu portano turismo,una favola raccontata a chi non sa i fatti.Se la tengano la bandiera blu fino a quando non vengono a togliere le alghe e a bonificare le coste,i fiumi,i torrenti e non impongano alle amministrazioni comunali di togliere lo smog.Ma quale bandiera blu,non ci rompete più i coglioni con questa cacata alla quale non crede più nessuno.Chi da questo(riconoscimento sic) ha visto la spiaggia della marina di Agropoli?Ha visto la rupe uno dei simboli di Agropoli ormai ricoperta dalle alghe?ha valutato lo stato del lido azzurro?Pagliacci,impostori,bugiardi,falsari questi sono coloro che danno la bandiera blu e non vorremmo credere che i comuni pagano per ottenerla perchè sarebbe molto grave.Non lo possiamo affermare con certezza perchè non ne siamo certi,ma nella lista figurano località della costa adriatica dove il mare è pieno di mucillagine,sul litorale domiziano dove gli scarichi a mare sono notevoli con denunce alle procure,addirittura dove sversa il Sarno il fiume più inquinato d’Europa,i comuni,siamo portai a pensare,pagano per ottenerla.Quindi non ci scassate i coglioni con la bandiera blu.Un falso d’autore con il quale ancora prendono in giro la gente.Sergio Vessicchio