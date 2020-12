Il sindaco Adamo Coppola ha firmato un’ordinanza che stabilisce la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni) nonché dell’attività didattica in presenza di tutte le classi della scuola primaria del territorio comunale dal 10 dicembre al 22 dicembre 2020.

Questa la dichiarazione del sindaco Adamo Coppola: “Premesso che la Regione Campania, con apposita ordinanza, tiene chiuse le scuole, permettendo la sola didattica in presenza fino alla seconda elementare e che il dato degli screening effettuati sulla popolazione scolastica sul nostro territorio risulta ancora del tutto insufficiente per avere un campione accettabile, ho ritenuto, al fine di non rendere vano ogni sforzo fatto finora per il contenimento del contagio, mancando solo nove giorni alle vacanze natalizie, in via precauzionale che fosse più idoneo pensare ad una ripresa delle attività a partire dal 7 gennaio 2021”.

L’auspicio è che il sindaco di Agropoli non faccia l’errore di riapre le scuole il 7 gennaio perchè illustri e famosi scenziati stanno sostenendo in queste ore che la cause delle ondate sono le scuole.