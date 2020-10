Una notizia di grande importantanza strategica per Agropoli e per il Cilento.La crescita di tutto il territorio cilentano di cui Agropoli è capofila ora passa per queste sceltedi grandi soggetti internazionali.Ci fa piacere raccontare come redazione questo particolare momento che si annuncia vangtaggioso per la città perchè si tratta di una svolta epocaleper quanto riguarda il commercio,l’occupazione e il turismo.Il Cilento , come tutti sanno, pur avendo una popolazione di circa 70000 abitanti a volte scarseggia in servizi e soprattutto ha il problema dell’ospedale che va risolto prima o poi. Ma le cose sembrano molto diverse per l’economia della città, le più importanti società di indagini demografiche danno in forte incremento per la popolazione di Agropoli e Capaccio per i prossimi 10 anni. Da poco la notizia certa che anche la multinazionale dell’amburgher MCDONALD’S aprirà ad Agropoli zona palazzetto dello Sport , ma non solo , anche alcune catene di GDO in settori diversi si apprestano ad aprire un negozio ad Agropoli . Queste catene innescano poi in emulazione anche da parte di altri grossi gruppi che intendono aprire nel Cilento e specificamente ad Agropoli . Sperando che tutto questo giovi all’occupazione giovanile e alla vita di tutti noi in questo momento pandemico.

Le multinazionali che stanno arrivando costituiscono una crescita notevole per Agropoli e tutta l’area.Le aree scelte sono quelle periferiche a parte il MCDONALDS CHE PUNTA al centro cittadino.Si è già scatenata una grande concorrenza anche su questo e sembra che Burger King abbia già prediposto la sua presenza alla periferie di Agropoli mentre alle Mattine il colossoMedia World,primo gruppo della vendita di elettronica sta cercando la location adatta.E a questopunto si innesca un effetto domino capace di fare solo l’interesse di Agropoli cittadina pronta per il salto di qualità che deve poi mettersi comunque al passo con questi investimenti cercando di mettere in condizioni i grandi gruppi di sbarcare.Sergio Vessicchio