Una tragedia sfiorata, tanto panico, ci sarebbero due feriti, usiamo il condizionale. Mentre si svolgevano le operazioni di voto un albero è caduto, con la gente in attesa di votare in piazza della repubblica. Il fusto si è staccato dalla base ed è finito proprio davanti alla scuola elementare dove ci sono i seggi elettorali. Un giovane D.Z. candidato delle liste di Pesce è rimasto ferito ma per fortuna senza gravi problemi, anche un altra persona è rimasta ferita, per entrambi si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sono arrivate l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco sollecitati dagli uomini della polizia municipale e dai carabinieri. Il degrado cittadino, con piazza della repubblica diventata una discarica di verde vergognoso, è il simbolo del degrado agropolese.

Da tempo abbiamo esortato le amministrazioni a far diventare quella piazza come negli anni settanta e riproporla chiusa e con un arredo come davanti al cine teatro. Fra l’altro è aperta al traffico con le categorie più indifese donne, bambini e anziani per la presenza della chiesa, dell’asilo e della scuola elementare. Da tempo diciamo che vanno sradicati questi alberi fradici e pericolosi. Una vergogna proprio il giorno delle votazioni a dimostrazione di come la città è nel degrado assoluto. Alcuni genitori di bambini avevano segnalato all’Agropoli Cilento servizi questo problema ma come è noto ormai la municipalizzata non riesce ad ottemperare alle richieste di una città ormai a pezzi. Articolo in aggiornamento. In basso le foto e i video Sergio Vessicchio